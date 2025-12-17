Uno Santa Fe | Colón | Colón

Kobistyj viene a Santa Fe para sellar el arribo a Colón de García: "Es el desafío que quiere"

El representante del extremo Franco García, que termina su contrato en San Martín (T), reveló que viene a Santa Fe para cerrar la incorporación a Colón

Ovación

Por Ovación

17 de diciembre 2025 · 15:49hs
Colón dio un paso clave en la búsqueda de refuerzos ofensivos y tiene gestiones por el extremo Franco García. Su representante, Marcelo Kobistyj, confirmó en charla con LT10 AM 1020 que viaja a Santa Fe a reunirse con el mánager para tratar de acelerar su incorporación.

“Franco es un jugador que en su momento lo tuvimos en Racing de Córdoba en el Argentino A. De ahí lo llevamos a Cobresal de Chile, donde peleó el título. Después de un desgaste lo queríamos traer para Argentina y recaló en San Martín de Tucumán, donde se le vence el contrato y estamos mirando opciones”, explicó Polaco, que logró el ascenso con Colón en 1995.

En ese escenario, Colón aparece como la alternativa más firme. “La propuesta que más lo seduce es la de Colón. Tuvo algo de Banfield, donde Troglio lo tenía divisado, pero está en una situación compleja en torno a varias inhibiciones”, detalló.

Franco García
Optimismo para el arribo de Franco García a Colón.

El próximo movimiento será decisivo. “Esperemos llegar el viernes por la mañana para reunirnos con Colotto y ver de qué manera arreglar para estar en Colón. El jugador –de 28 años– ya dio el OK, porque es el desafío que quiere. Sería solo cuestión de tocar lo económico. Yo también hago fuerza para que se concrete”, afirmó, con optimismo.

Kobistyj también reveló que hubo contactos directos desde la estructura dirigencial y futbolística del club. “Me llamó Diego Colotto y José Alonso también. Veremos qué idea económica tiene el club con el jugador. Los conozco y trataremos de hacer todo el esfuerzo para que se concrete. Esperemos sea lo más fácil y rápido posible”, agregó.

El perfil de Franco García, que podría sumarse a Colón

En cuanto al perfil futbolístico, el representante destacó las principales virtudes de García. “En el uno contra uno te parte al medio. Es muy similar a Pipa Estévez. No tiene gol, sí mucho desborde y velocidad. Está acostumbrado a jugar por la banda. Es fundamental para abrir la cancha. Asiste mucho, pero sí le falta gol. Ojalá pueda explotar”, describió.

