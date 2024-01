Colón se plantó y solo dejará salir a Facundo Garcés por una venta

La dirigencia está predispuesta y quiere también que el defensor dé un salto en su carrera, pero no a cualquier precio. Acá el tema está en que el representante es quien lo ofreció y no por el simple interés de Alavés, que no tendría problemas en pagar lo que pide el Sabalero. Solo que quiere bajarle el precio.

• LEER MÁS: Botta se hizo presente en la práctica de Colón y su futuro es incierto

Si bien no trascendió la cifra que llegó, espacios que siguen el día a a día de Alavés indican que serían 600.000 dólares por el 70% del pase. Un monto que claramente está muy corto y por eso la dirigencia no acepta ni da el brazo a torcer, por más que el pibe también empuja, porque sabe es que es la oportunidad que tanto estaba esperando.

Facundo Garcés (2).jpg Colón contemplará una venta por Facundo Garcés. UNO Santa Fe | José Busiemi

Luego trascendió en las últimas horas que podría concretarse su partida mediante un préstamo con cargo, pero Colón se plantó y solo lo dejará salir mediante una venta. Puede que inferior incluso a la cláusula, pero que al menos acapare la expectativa.

• LEER MÁS: Germán Conti no seguirá en Colón y su destino sería Brasil

Colón no cerró los caminos ni mucho menos, pero si no se eleva la oferta la negociación no avanzará. Con estas condiciones, se podría decir que está todo frenado. Habrá que ver si su representante puede mover los hilos y traer algo superador. Por ahora, lo que está en la mesa no alcanza.