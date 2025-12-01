El plantel de Colón arrancó la semana esperando novedades de la nueva dirigencia

Inició una nueva semana, donde los referentes del plantel de Colón aguardan novedades de la nueva gestión respecto a la deuda. ¿Qué se pagó hasta ahora?

El plantel de Colón comenzó una nueva semana en medio de la incertidumbre , a la espera de novedades de la dirigencia que encabeza José Alonso , electo este domingo. La transición de mando se produciría —en principio— este martes, ya que el presidente tenía previsto un viaje a Buenos Aires para cerrar distintos asuntos.

Mientras el cambio de gestión se termina de formalizar, los jugadores siguen atentos a la situación económica. Según pudo saberse, los juveniles y los futbolistas con contrato vigente cobraron hasta agosto, mientras que el resto del plantel continúa a la espera de una solución al atraso salarial.

Por ese motivo, varios futbolistas optaron por presentarse en el club, aunque sin entrenar, a la espera de que la dirigencia entrante explique cómo se abordará el conflicto.

Colón entrenamiento.jpg UNO / José Busiemi

Medrán avanza igual con el proyecto deportivo en Colón

En paralelo, el entrenador Ezequiel Medrán ya trabaja pensando en el armado del equipo para la próxima temporada. El DT cuenta con el respaldo del nuevo oficialismo y comenzó a delinear el proyecto, aunque entiende que la normalización institucional será clave para avanzar en el mercado y en la planificación deportiva.

Si bien aún no trascendió cuál será la estrategia concreta para regularizar la deuda, se sabe que la nueva dirigencia cuenta con empresarios con capacidad económica para asistir al club en caso de ser necesario.

En contrapartida, hay temas que escapan a Colón: Platense no tiene previsto, por ahora, ponerse al día con las cuotas correspondientes a Leonel Picco, lo que retrasa ingresos importantes para el Sabalero. Esta dirigencia deberá hacer malabares de entrada para empezar a enderezar a Colón.