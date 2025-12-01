Uno Santa Fe | Ovación | Colón

Delfino: "A mí me resultó esta receta, quizás a Colón le funcione otra"

El DT de Estudiantes (RC), Iván Delfino, analizó el ascenso a través del Reducido y le envió un mensaje a la nueva dirigencia de Colón: "Ojalá tengan paciencia"

1 de diciembre 2025 · 19:03hs
Delfino: A mí me resultó esta receta, quizás a Colón le funcione otra

Prensa Estudiantes RC

El ascenso de Estudiantes (RC) dejó a Iván Delfino en el centro de las miradas, ya que alcanzó el objetivo con el equipo más modesto de todos. Por eso lo siente especial y lo reconoció en charla con Radio Gol 96.7, donde repasó el largo camino que culminó con el regreso del León a la elite. Hizo mención a Colón.

Este es el ascenso que más disfruté. No sé por qué, a lo mejor me agarra más viejo (risas). Pero por las formas, por cómo se dio, por todo el año largo de trabajo, con los inconvenientes que tuvimos. Lo estoy disfrutando muy bien, tranquilo. Tenía mucha confianza en este grupo y lo presentía. Creo que fuimos los mejores, por lo menos en esta etapa final”, explicó.

En su análisis futbolístico, el entrenador remarcó el momento en el que el equipo encontró su punto de quiebre: “Llegamos muy bien de lo físico y luego en lo futbolístico. Creo que en el global de los dos partidos fuimos superiores al rival y por eso nos quedamos con el campeonato”, señaló.

Iv&aacute;n Delfino, tras ascender con Estudiantes (RC), dej&oacute; sus deseos para Col&oacute;n.

Iván Delfino, tras ascender con Estudiantes (RC), dejó sus deseos para Colón.

Y agregó: “Después del partido de Chicago, que perdimos 1-0 de local con 10 o 12 situaciones de gol a favor, hicimos el clic. Después tuvimos una seguidilla importante y el equipo siempre buscó. Con virtudes y defectos, siempre fue. Nunca buscó pretextos o excusas. Nos encontramos con el premio. Lo buscamos y lo encontramos, así que ahora a disfrutarlo”.

Delfino, además, dejó una reflexión sobre Colón, club donde dirigió en 2024 pero no pudo sostenerse y que transitó un 2025 lleno de errores según su óptica. “Siempre dije que en la Primera Nacional la carrera es de resistencia. Esa receta me funcionó a mí. Pero si no hablaba cuando estaba ahí, ahora que estoy fuera menos. Quizás a Colón le funciona otra cosa”, comentó, sin profundizar demasiado.

El deseo de Iván Delfino para Colón

Para cerrar, se mostró sorprendido por el contexto electoral del Sabalero: “No sabía que había elecciones en Colón. Espero que la dirigencia tenga la paciencia para afrontar este torneo”.

Colón Iván Delfino Estudiantes (RC)
