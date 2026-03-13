Colón se prepara para recibir al líder Acassuso con dudas en ofensiva y una baja por lesión

El Sabalero se prepara para enfrentar al puntero Acassuso en el Brigadier López. Medrán mantiene algunas incógnita y no podrá contar con Allende.

Colón ultima detalles para el duelo del sábado a las 20 ante Acassuso en el Brigadier López, en un partido que pondrá frente a frente al Sabalero con el actual líder del campeonato. Ezequiel Medrán todavía mantiene algunas dudas en el once , mientras que Leandro Allende quedará al margen por una posible ruptura fibrilar.

La baja de Leandro Allende obliga a reacomodar una alternativa dentro del plantel. El lateral izquierdo sufrió una lesión muscular que, en principio, sería una ruptura fibrilar , por lo que quedará al margen del compromiso de este sábado y será evaluado en los próximos días para determinar con mayor precisión los plazos de recuperación.

Si bien no formaba parte del once titular, su ausencia reduce una de las variantes naturales que tenía el cuerpo técnico para el sector izquierdo de la defensa. Ante este panorama, el cuerpo técnico encabezado por Ezequiel Medrán analiza alternativas para mantener profundidad por la banda y sostener el equilibrio defensivo ante un rival que suele atacar con amplitud.

La base del equipo

Más allá de algunas incógnitas en el frente de ataque, Medrán tendría definida una estructura base para enfrentar al conjunto bonaerense. En el arco se mantendría Matías Budiño, mientras que la última línea estaría integrada por Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Facundo Castet. En la zona media, aparecen tres nombres confirmados que son Darío Sarmiento, Ignacio Antonio y Matías Muñoz, futbolistas que aportan dinámica, recuperación y primer pase para iniciar las transiciones ofensivas.

Las principales incógnitas aparecen en los últimos metros. Ignacio Lago y Conrado Ibarra disputan un lugar en el mediocampo, una decisión que también impactará en la configuración del ataque. Si Ibarra se queda con ese puesto, Lago podría adelantarse unos metros y actuar como segundo delantero, acompañando al nueve de referencia Alan Bonansea. En cambio, si Lago se mantiene en esa banda, Lucas Cano sería quien se sume al ataque para conformar la dupla ofensiva.

Con el puntero del campeonato como rival, Colón sabe que necesitará orden táctico, intensidad en la presión y eficacia en las áreas para intentar imponer condiciones en el Brigadier López y sostener su aspiración de protagonismo.