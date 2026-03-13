Uno Santa Fe | Colón | Acassuso

Colón se prepara para recibir al líder Acassuso con dudas en ofensiva y una baja por lesión

El Sabalero se prepara para enfrentar al puntero Acassuso en el Brigadier López. Medrán mantiene algunas incógnita y no podrá contar con Allende.

Ovación

Por Ovación

13 de marzo 2026 · 09:21hs
Colón se prepara para recibir al líder Acassuso con dudas en ofensiva y una baja por lesión

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón ultima detalles para el duelo del sábado a las 20 ante Acassuso en el Brigadier López, en un partido que pondrá frente a frente al Sabalero con el actual líder del campeonato. Ezequiel Medrán todavía mantiene algunas dudas en el once, mientras que Leandro Allende quedará al margen por una posible ruptura fibrilar.

Leandro Allende es baja en Colón

La baja de Leandro Allende obliga a reacomodar una alternativa dentro del plantel. El lateral izquierdo sufrió una lesión muscular que, en principio, sería una ruptura fibrilar, por lo que quedará al margen del compromiso de este sábado y será evaluado en los próximos días para determinar con mayor precisión los plazos de recuperación.

Si bien no formaba parte del once titular, su ausencia reduce una de las variantes naturales que tenía el cuerpo técnico para el sector izquierdo de la defensa. Ante este panorama, el cuerpo técnico encabezado por Ezequiel Medrán analiza alternativas para mantener profundidad por la banda y sostener el equilibrio defensivo ante un rival que suele atacar con amplitud.

LEER MÁS: Qué se juega Ezequiel Medrán en Colón en el choque ante Acassuso

La base del equipo

Más allá de algunas incógnitas en el frente de ataque, Medrán tendría definida una estructura base para enfrentar al conjunto bonaerense. En el arco se mantendría Matías Budiño, mientras que la última línea estaría integrada por Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Facundo Castet. En la zona media, aparecen tres nombres confirmados que son Darío Sarmiento, Ignacio Antonio y Matías Muñoz, futbolistas que aportan dinámica, recuperación y primer pase para iniciar las transiciones ofensivas.

Las principales incógnitas aparecen en los últimos metros. Ignacio Lago y Conrado Ibarra disputan un lugar en el mediocampo, una decisión que también impactará en la configuración del ataque. Si Ibarra se queda con ese puesto, Lago podría adelantarse unos metros y actuar como segundo delantero, acompañando al nueve de referencia Alan Bonansea. En cambio, si Lago se mantiene en esa banda, Lucas Cano sería quien se sume al ataque para conformar la dupla ofensiva.

Con el puntero del campeonato como rival, Colón sabe que necesitará orden táctico, intensidad en la presión y eficacia en las áreas para intentar imponer condiciones en el Brigadier López y sostener su aspiración de protagonismo.

Acassuso Colón Sabalero Ezequiel Medrán Leandro Allende
Noticias relacionadas
la presentacion de la nueva camiseta de colon, con dia, hora y lugar definidos

La presentación de la nueva camiseta de Colón, con día, hora y lugar definidos

colon ya tiene arbitro confirmado para recibir a acassuso en el brigadier lopez

Colón ya tiene árbitro confirmado para recibir a Acassuso en el Brigadier López

Colón volverá a jugar el sábado 14 cuando reciba a Acassuso.

Paro en el fútbol: ¿Cuál es el próximo partido que jugará Colón?

jose alonso, presidente de colon: vamos a mostrar con juristas y contadores como tomamos el club

José Alonso, presidente de Colón: "Vamos a mostrar con juristas y contadores cómo tomamos el club"

Lo último

Se ponen en marcha los campeonatos de la Liga Santafesina

Se ponen en marcha los campeonatos de la Liga Santafesina

BAIC BJ30 Hybrid: el auto del año está en Nation

BAIC BJ30 Hybrid: el auto del año está en Nation

Estados Unidos afirma que el líder supremo de Irán está herido, desfigurado y escondido

Estados Unidos afirma que el líder supremo de Irán está "herido, desfigurado y escondido"

Último Momento
Se ponen en marcha los campeonatos de la Liga Santafesina

Se ponen en marcha los campeonatos de la Liga Santafesina

BAIC BJ30 Hybrid: el auto del año está en Nation

BAIC BJ30 Hybrid: el auto del año está en Nation

Estados Unidos afirma que el líder supremo de Irán está herido, desfigurado y escondido

Estados Unidos afirma que el líder supremo de Irán está "herido, desfigurado y escondido"

José Alonso, presidente de Colón: Vamos a mostrar con juristas y contadores cómo tomamos el club

José Alonso, presidente de Colón: "Vamos a mostrar con juristas y contadores cómo tomamos el club"

Continúa la disputa de la primera fecha de la Copa Túnel Subfluvial 2026

Continúa la disputa de la primera fecha de la Copa Túnel Subfluvial 2026

Ovación
Continúa la disputa de la primera fecha de la Copa Túnel Subfluvial 2026

Continúa la disputa de la primera fecha de la Copa Túnel Subfluvial 2026

Se ponen en marcha los campeonatos de la Liga Santafesina

Se ponen en marcha los campeonatos de la Liga Santafesina

Comienza a rodar la bocha en el competitivo Torneo Dos Orillas

Comienza a rodar la bocha en el competitivo Torneo Dos Orillas

Presentaron la etapa final de la Copa Federal Femenina

Presentaron la etapa final de la Copa Federal Femenina

El Quillá y Ciclón Racing juegan las revanchas pensando en semifinales

El Quillá y Ciclón Racing juegan las revanchas pensando en semifinales

Policiales
En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe