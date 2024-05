Colón sufrió una dura derrota y una vez más falló ante un rival directo

Lo más preocupante fue la forma en la que perdió Colón, sobre todo en el segundo tiempo en donde fue muy flojo su rendimiento. Y es una señal de alarma, la producción futbolística si se tiene en cuenta las últimas tres presentaciones.

Colón se durmió y San Telmo aprovechó

Más allá de las imprecisiones lógicas por el pésimo estado del campo de juego, Colón salió decidido a buscar el partido. Aún cuando a los 20 segundos San Telmo dispuso de una chance pero el remate fue a parar a las manos de Manuel Vicentini.

El Sabalero se imponía en la mayoría de los duelos y cuando podía jugaba por abajo complicando al elenco local. En ese primer cuarto de hora dispuso de algunas aproximaciones, como un disparo de Nicolás Talpone que rebotó en un defensor del Candombero.

Por su parte, San Telmo avisó con un disparo de Iñaki Larthirigoyen a la salida de un tiro libre que ejecutaron rápido, pero la pelota pasó al lado del caño derecho del arco sabalero.

El partido era intenso, muy disputado y friccionado. Pero en ese contexto, el que insinuaba un poco más era el equipo conducido por Iván Delfino, ya que cuando tenía espacios hacía pesar la velocidad de sus futbolistas.

San Telmo buscaba por los costados intentar desnivelar, generando algunos tiros de esquina, que no supo aprobvechar. Y cuando el elenco local empujaba contra el arco rojinegro, llegó la apertura del marcador.

El árbitro Andrés Gariano ignoró una falta de Héctor González a Federico Jourdan y en la jugada siguiente San Telmo convirtió el primer gol cuando se jugaban 29'.

Un centro desde la izquierda de Rodrigo Ayala encontró la cabeza de Franco Ayunta quien ingresó por el segundo palo anticipando a Paolo Goltz y aprovechando las dudas de Vicentini quien no llegó a cortar el centro para el 1-0.

Colón reaccionó con dos remates de media distancia. El primero de ellos de Ignacio Lago que se fue por encima del horizontal y el restante de Jourdan que fue a parar a las manos de Brian Bustos.

El partido era de ida y vuelta porque Colón se mostraba peligroso en ataque, pero también otorgaba ventajas en defensa y en consecuencia San Telmo también disponía de situaciones como para marcar.

La primera parte se fue entre el empuje de Colón para buscar el empate y la postura de San Telmo de apostar por alguna contra teniendo en cuenta el adelantamiento del equipo rojinegro.

Lo más lógico hubiese sido un empate, pero San Telmo aprovechó el quedo en ese centro desde la izquierda y Ayunta terminó marcando de cabeza para el 1-0 parcial.

Un segundo tiempo muy flojo del Sabalero

Para el inicio del segundo tiempo y como es costumbre, Delfino dispuso de una variante lógica. Adentro Braian Guille en lugar de Federico Jourdan.

Y rápidamente esa variante fue positiva, ya que antes del minuto de juego Guille metió un centro en el área, controló Lago y remató de media vuelta, pero la pelota terminó siendo atajada por Bustos.

En ese segundo tiempo, Colón salió decidido a buscar el empate. Ya que dominaba el balón y se posicionaba en campo rival, buscando desnivelar al conjunto local.

El partido era de ida y vuelta aunque ambos equipos fallaban en los metros finales. Por momentos no había mediocampo y la pelota transitaba rápidamente.

Delfino decidió mover el banco y refrescar el ataque con los ingresos de Alexis Sabella y Nicolás Leguizamón. Y posteriormente de Nicolás Delgadillo para buscar desnivelar por la banda izquierda.

Aún así y con un Colón muy ofensivo, San Telmo estuvo cerca de marcar el segundo pero Nicolás Heiz de frente al arco y luego de un cabezazo en el primer palo se resbaló y no pudo rematar.

Y en un minuto, San Telmo dispuso de dos chances. En la primera Heiz desbordó por izquierda y remató al primer palo pero tapó Vicentini. Y de ese córner Heiz se anticipó por arriba y Vicentini terminó despejando hacia un costado.

Pero a los 36' llegó el segundo de San Telmo, una mala salida en el fondo, la rápida recuperación de San Telmo y Ayunta que quedó de frente al arco. No fue buena la definición del delantero que tuvo la fortuna del mal despeje de Hernán López metiendo el balón en contra de su valla para el 2-0.

Colón pudo descontar a los 40' en la llegada más clara del segundo tiempo. Bruno Juncos asistió a Guille quien ingresó por izquierda pero su remate al primer palo se fue desviado.

Más allá de jugar con muchos delanteros y extremos, a Colón le costó muchísimo desnivelar en ataque y general alguna opción concreta como para alcanzar el empate.

San Telmo terminó siendo un justo ganador, ya que tuvo el control del partido y el desarrollo se dio de la manera en que lo imaginó el elenco dirigido por Alfredo Grelak.

Colón volvió a defeccionar ante un rival directo, tal cual había sucedido ante Defensores de Belgrano. No supo aprovechar la chance de despegarse de un inmediato perseguidor, dejando una pálida y desteñida imagen.

Síntesis

San Telmo: 1-Brian Bustos; 4-Julián Cosi, 2-Héctor González, 6-Agustín Lamosa, 3-Rodrigo Ayala; 8-Rodrigo González, 5-Gabriel Ramírez, 7-Iñaki Larthirigoyen, 10-Adrián Fernández; 11-José Barrreto y 9-Franco Ayunta. DT: Alfredo Grelak.

Colón: 1-Manuel Vicentini; 4-Ezequiel Herrera, 6-Hernán Lópes, 2-Paolo Goltz, 3-Facundo Castet; 5-Sebastián Prediger; 8-Federico Jourdan, 7-Nicolás Talpone, 10-Christian Bernardi, 11-Ignacio Lago; y 9-Javier Toledo. DT: Iván Delfino.

Goles: PT 29' Franco Ayunta (ST), ST 36' Hernán Lópes e/c (ST),

Cambios: ST 0' Braian Guille x Jourdan (C), 13' Leonel Pollacchi x Cossi (ST), 21' Alexis Sabella x Bernardi (C), Nicolás Leguizamón x Prediger (C), 23' Emiliano Franco x Barreto (ST), Juan Yangali x Larthirigoyen (ST), 26' Nicolás Delgadillo x Lago (C), 30' Gianfranco Lillo x Fernández (ST), Nicolás Heiz x González (ST), 33' Bruno Juncos x Herrera (C).

Amonestados: Herrera y Lópes (C), Cossi y Ramírez (ST).

Árbitro: Andrés Gariano.

Estadio: Osvaldo Baletto.