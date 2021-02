Colón suma a Mura mientras se define lo de Vigo y Delgado

Está claro que el jugador desea jugar en River y Colón acepta negociarlo, pero no a cualquier precio. Es por eso que la dirigencia rojinegra no se apresura y se mantiene firme en su postura. Frente a este panorama es que aún no hay acuerdo, pero desde ambas partes tienen la predisposición para llegar a un acuerdo.

Y el dato concreto es el arribo de Mura, si Vigo no se fuera de Colón, no tendría sentido sumar al defensor de Estudiantes ya que el reemplazante de Vigo es Eric Meza que fue titular y jugó muy bien ante Central Córdoba. Por ello, es que lo más factible es que el oriundo de Paraná se termine convirtiendo en refuerzo del Millonario.

Otro tema a resolver es lo de Rafael Delgado, el jugador se bajó del micro rumbo a Santiago del Estero deseando salir de Colón. Defensa y justicia se mostró interesado en repatriarlo luego de que fuera a préstamo por un par de partidos y saliera campeón con el Halcón de Varela.

Pero también se menciona que Racing habría hecho un ofrecimiento, dado que está en conflicto con el chileno Eugenio Mena. Colón tiene el 50% de los derechos económicos de Delgado y lo considera un jugador importante. Solo lo dejaría ir vendiendo la mitad de la ficha por un dinero significativo.

Defensa no tiene la plata y por ello pretendía que el jugador resuelva su salida, vía su representante que es Cristian Bragarnik. En cambio, la Academia podría estar a la altura de lo que reclama Colón. No obstante, hoy lo más concreto es que Delgado siga en Colón.

Por último, este fin de semana se esperaba el arribo del uruguayo Rodrigo Amaral. El volante tiene el pase en su poder y había llegado a un acuerdo con Colón, pero por cuestiones familiares se había trabado la operación. Pero en los últimos días se dijo que esa cuestión fue solucionada y por ello había dado el ok para venir.