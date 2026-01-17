Uno Santa Fe | Información General | Guillermo Salatino

Murió Guillermo Salatino, voz histórica del periodismo deportivo y del tenis argentino

El fallecimiento se produjo este sábado en la Clínica La Trinidad de San Isidro, a causa de un paro cardíaco. Tenía 80 años y seguía vinculado a la actividad periodística

17 de enero 2026 · 16:55hs
Murió Guillermo Salatino, voz histórica del periodismo deportivo y del tenis argentino

Murió Guillermo Salatino, reconocido periodista deportivo argentino especializado en tenis, a los 80 años. El fallecimiento se produjo este sábado en la Clínica La Trinidad de San Isidro, a causa de un paro cardíaco mientras se preparaba para una operación de cadera.

Carrera de Guillermo Salatino

Salatino había cumplido 80 años el pasado 21 de septiembre y continuaba vinculado activamente a la actividad periodística. Desde hace décadas trabajaba en Radio La Red, donde se consolidó como una de las voces más autorizadas en la cobertura del tenis argentino e internacional. Su última gran labor fue la cobertura de las finales de la Copa Davis 2025, disputadas en noviembre pasado en Bologna, una despedida simbólica para quien dedicó su carrera a seguir de cerca a los tenistas nacionales alrededor del mundo.

Además, tuvo un extenso y recordado paso por Radio Continental, donde se desempeñó durante años como columnista de tenis en Competencia, el histórico programa deportivo conducido por Víctor Hugo Morales y líder de audiencia durante generaciones. Su estilo didáctico, su mirada analítica y su tono pausado lo transformaron en un referente ineludible para oyentes, colegas y deportistas.

En una de sus últimas entrevistas, Salatino había contado con franqueza las dificultades de salud que atravesaba. “Tengo seis stents, me detectaron EPOC, hay también dificultades para caminar. Por eso dejé de ir a los torneos. Me gustaría ir de nuevo, pero de otra manera, no a trabajar 12 horas como hice siempre en los grandes torneos”, había explicado, dejando en claro que su alejamiento parcial no era por falta de pasión, sino por una cuestión física.

Esa pasión por el tenis lo acompañó desde la infancia. “Mi mamá me llevaba en el moisés cuando iba a verlo jugar a mi padre”, recordaba con emoción, graficando un vínculo casi natural con el deporte que luego lo convertiría en uno de sus principales difusores en el país.

La Asociación Argentina de Tenis despidió a Salatino con un sentido mensaje en redes sociales. “Hoy es un día triste para todos nosotros: a los 80 años, falleció Guillermo Salatino, un periodista que marcó el camino de muchas generaciones de profesionales y que amplió la cobertura del tenis argentino a todo el mundo. Aunque en 2022 había anunciado que no volvería a viajar, el año estuvo presente en dos de las series de Copa Davis disputadas por Argentina fuera del país, en Groningen y Bolonia. Te vamos a extrañar, Salata. Gracias por difundir nuestro deporte durante casi medio siglo”, expresó la entidad.__IP__

También lo recordó con profundo dolor el periodista Danny Miche, quien compartió años de trabajo junto a él. “Falleció un padre, un ejemplo para todos nosotros. Crecí escuchando sus micros en Sport80, mi sueño era ser algún día como él. Tuve el honor y la suerte de compartir toda mi vida profesional junto a él. Me enseñó todo. Compartimos su última cobertura en la Davis en Bologna 2025. Se nos fue el ‘Maestro Salata’, el N°1”, escribió.

Guillermo Salatino tenis periodista
Noticias relacionadas
El presidente de Estados Unidos y el presidente de Argentina, Javier Milei

Trump invitó a Milei a integrar el "Board of Peace, un nuevo organismo para resolver conflictos globales

Un informe de Argentinos por la Educación y el MIT expone cómo la inteligencia artificial transforma la enseñanza.

IA en la escuela: oportunidades de aprendizaje y alertas por el pensamiento crítico

El microsatélite Atenea junto a los científicos que lo fabricaron. Formará parte de la nueva misión de la Nasa que llevará personas a la Luna.

Argentina formará parte de la nueva misión de la Nasa para volver a la Luna

Milei y el Chaqueño Palavecino en Jesús María

Milei pasó por Jesús María, cantó con el Chaqueño y agradeció a Córdoba por "ayudarlo a ser presidente"

Lo último

Tensión en la final de la Copa África: Senegal denunció fallas graves de organización

Tensión en la final de la Copa África: Senegal denunció fallas graves de organización

Emilio Giaccone y un gol que ilusiona a Unión: Tuve la confianza para rematar

Emilio Giaccone y un gol que ilusiona a Unión: "Tuve la confianza para rematar"

Un Giacconazo iluminó el Franzini y selló el empate de Unión ante Defensor Sporting

Un Giacconazo iluminó el Franzini y selló el empate de Unión ante Defensor Sporting

Último Momento
Tensión en la final de la Copa África: Senegal denunció fallas graves de organización

Tensión en la final de la Copa África: Senegal denunció fallas graves de organización

Emilio Giaccone y un gol que ilusiona a Unión: Tuve la confianza para rematar

Emilio Giaccone y un gol que ilusiona a Unión: "Tuve la confianza para rematar"

Un Giacconazo iluminó el Franzini y selló el empate de Unión ante Defensor Sporting

Un Giacconazo iluminó el Franzini y selló el empate de Unión ante Defensor Sporting

Investigadores santafesinos desarrollaron tecnología para producir boga de criadero durante todo el año

Investigadores santafesinos desarrollaron tecnología para producir boga de criadero durante todo el año

Estados Unidos impondrá aranceles a los países que apoyen a Dinamarca por Groenlandia

Estados Unidos impondrá aranceles a los países que apoyen a Dinamarca por Groenlandia

Ovación
Colón suma proyección ofensiva: Máximo Ingravidi se incorpora a la Reserva

Colón suma proyección ofensiva: Máximo Ingravidi se incorpora a la Reserva

Madelón busca variantes en Unión: Tarzia nos interesa, pero no es fácil, lo mismo que Saravia

Madelón busca variantes en Unión: "Tarzia nos interesa, pero no es fácil, lo mismo que Saravia"

La Reserva de Colón arrancó el año con triunfo en su primer amistoso

La Reserva de Colón arrancó el año con triunfo en su primer amistoso

Colón debutaría en la Primera Nacional visitando a Central Norte por la fecha 2

Colón debutaría en la Primera Nacional visitando a Central Norte por la fecha 2

Unión aplastó a Atenas en Santa Fe y sigue imparable en la Liga Nacional

Unión aplastó a Atenas en Santa Fe y sigue imparable en la Liga Nacional

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus