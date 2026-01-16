Uno Santa Fe | Colón | Colón

El final de un ciclo: Colón y Pulga Rodríguez, a un paso de la rescisión

En las últimas horas hubo una reunión entre la dirigencia de Colón y la representación de Luis Rodríguez para rescindir su contrato. Acuerdo casi cerrado

Ovación

Por Ovación

16 de enero 2026 · 18:07hs
El final de un ciclo: Colón y Pulga Rodríguez, a un paso de la rescisión

UNO Santa Fe | José Busiemi

La historia de Luis Rodríguez y Colón transita por sus capítulos finales. En las últimas horas se produjo una reunión clave entre la dirigencia y el representante Roberto San Juan con un solo objetivo: avanzar en la rescisión del contrato. El acuerdo, según pudo saberse, está prácticamente cerrado.

• LEER MÁS: Medrán espera ahora un reemplazo para Talpone en Colón

Era un desenlace que se veía venir desde hace tiempo, aunque quedaba un punto central por resolver: lo económico. Al delantero le restaba un año más de vínculo, por lo que era imprescindible encontrar una salida que conformara a ambas partes. Ese paso se terminó de encaminar este viernes, cuando por la mañana se le notificó formalmente la extensión de la licencia y, ya por la tarde, se puso sobre la mesa una propuesta concreta, que habría recibido el visto bueno de la representación del jugador.

• LEER MÁS: Los otros reclamos económicos que la dirigencia de Colón debe abordar en lo inmediato

Colón, cerca de resolver la salida de Luis Rodríguez

Si bien no trascendieron cifras, se trata de un acuerdo conveniente tanto para el club como para el futbolista, lo que permitirá que en los próximos días se selle de manera definitiva la interrupción del contrato.

Luis Rodríguez
Principio de acuerdo para la rescinsión de Pulga Rodríguez en Colón.

Principio de acuerdo para la rescinsión de Pulga Rodríguez en Colón.

En lo deportivo, el escenario estaba claro. Más allá del deseo personal del Pulga de quedarse y pelear por un lugar, la realidad indicaba que no formaba parte de los planes ni del entrenador Ezequiel Medrán ni del director deportivo Diego Colotto. Esto fue respaldado por la dirigencia. Con ese panorama, el sentido común termina imponiéndose para evitar prolongar una situación desgastante para todas las partes.

• LEER MÁS: Neris, sin rumbo aún en Colón: "La idea es salir, pero si no hay ofertas tengo que volver"

El final, inevitablemente, deja sensaciones encontradas. Se trata de un ídolo, protagonista de páginas gloriosas de la historia reciente del club, y su salida se da en un contexto incómodo y poco elegante, lejos de lo que muchos imaginaban para una despedida. Sin embargo, puertas adentro entendieron que era necesario poner un punto final y cerrar definitivamente un ciclo que ya no tenía margen de continuidad. ¿Se retira? Roberto San Juan dijo en su momento que quería seguir, pero habrá que ver...

Colón Luis Rodríguez contrato
Noticias relacionadas
neris, sin rumbo aun en colon: la idea es salir, pero si no hay ofertas tengo que volver

Neris, sin rumbo aún en Colón: "La idea es salir, pero si no hay ofertas tengo que volver"

se encamina la resolucion de la deuda de platense con colon por el pase de leonel picco

Se encamina la resolución de la deuda de Platense con Colón por el pase de Leonel Picco

la afa postergo el inicio del ascenso y colon ajusta su hoja de ruta

La AFA postergó el inicio del Ascenso y Colón ajusta su hoja de ruta

colotto superviso en paysandu los escenarios donde colon hara base en la pretemporada

Colotto supervisó en Paysandú los escenarios donde Colón hará base en la pretemporada

Lo último

Liga Federal 2026: crecimiento sostenido, alcance federal y nuevas precisiones

Liga Federal 2026: crecimiento sostenido, alcance federal y nuevas precisiones

Del descarrilamiento al abandono: vecinos de Villa Setúbal reclamaron por el desastre que dejó el retiro de los vagones

Del descarrilamiento al abandono: vecinos de Villa Setúbal reclamaron por el "desastre" que dejó el retiro de los vagones

Dengue: se confirmó la presencia del mosquito transmisor en 37 barrios de la ciudad de Santa Fe

Dengue: se confirmó la presencia del mosquito transmisor en 37 barrios de la ciudad de Santa Fe

Último Momento
Liga Federal 2026: crecimiento sostenido, alcance federal y nuevas precisiones

Liga Federal 2026: crecimiento sostenido, alcance federal y nuevas precisiones

Del descarrilamiento al abandono: vecinos de Villa Setúbal reclamaron por el desastre que dejó el retiro de los vagones

Del descarrilamiento al abandono: vecinos de Villa Setúbal reclamaron por el "desastre" que dejó el retiro de los vagones

Dengue: se confirmó la presencia del mosquito transmisor en 37 barrios de la ciudad de Santa Fe

Dengue: se confirmó la presencia del mosquito transmisor en 37 barrios de la ciudad de Santa Fe

Se realizó el lanzamiento de la Semana de Laguna

Se realizó el lanzamiento de la Semana de Laguna

Poletti se reunión con los organizadores de la Santa Fe-Coronda

Poletti se reunión con los organizadores de la Santa Fe-Coronda

Ovación
Neris, sin rumbo aún en Colón: La idea es salir, pero si no hay ofertas tengo que volver

Neris, sin rumbo aún en Colón: "La idea es salir, pero si no hay ofertas tengo que volver"

La AFA postergó el inicio del Ascenso y Colón ajusta su hoja de ruta

La AFA postergó el inicio del Ascenso y Colón ajusta su hoja de ruta

Colotto supervisó en Paysandú los escenarios donde Colón hará base en la pretemporada

Colotto supervisó en Paysandú los escenarios donde Colón hará base en la pretemporada

Madelón marca el rumbo y avisa: Unión está para mejorar, crecer y no quedar preso de palabras

Madelón marca el rumbo y avisa: "Unión está para mejorar, crecer y no quedar preso de palabras"

Ignorado en Colón y valorado en Unión: Misael Aguirre firmará su primer contrato profesional

Ignorado en Colón y valorado en Unión: Misael Aguirre firmará su primer contrato profesional

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus