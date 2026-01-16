El final de un ciclo: Colón y Pulga Rodríguez, a un paso de la rescisión

En las últimas horas hubo una reunión entre la dirigencia de Colón y la representación de Luis Rodríguez para rescindir su contrato. Acuerdo casi cerrado

La historia de Luis Rodríguez y Colón transita por sus capítulos finales. En las últimas horas se produjo una reunión clave entre la dirigencia y el representante Roberto San Juan con un solo objetivo: avanzar en la rescisión del contrato . El acuerdo, según pudo saberse, está prácticamente cerrado.

Era un desenlace que se veía venir desde hace tiempo, aunque quedaba un punto central por resolver: lo económico. Al delantero le restaba un año más de vínculo, por lo que era imprescindible encontrar una salida que conformara a ambas partes. Ese paso se terminó de encaminar este viernes, cuando por la mañana se le notificó formalmente la extensión de la licencia y, ya por la tarde, se puso sobre la mesa una propuesta concreta, que habría recibido el visto bueno de la representación del jugador.

• LEER MÁS: Los otros reclamos económicos que la dirigencia de Colón debe abordar en lo inmediato

Colón, cerca de resolver la salida de Luis Rodríguez

Si bien no trascendieron cifras, se trata de un acuerdo conveniente tanto para el club como para el futbolista, lo que permitirá que en los próximos días se selle de manera definitiva la interrupción del contrato.

Luis Rodríguez Principio de acuerdo para la rescinsión de Pulga Rodríguez en Colón. UNO Santa Fe | José Busiemi

En lo deportivo, el escenario estaba claro. Más allá del deseo personal del Pulga de quedarse y pelear por un lugar, la realidad indicaba que no formaba parte de los planes ni del entrenador Ezequiel Medrán ni del director deportivo Diego Colotto. Esto fue respaldado por la dirigencia. Con ese panorama, el sentido común termina imponiéndose para evitar prolongar una situación desgastante para todas las partes.

• LEER MÁS: Neris, sin rumbo aún en Colón: "La idea es salir, pero si no hay ofertas tengo que volver"

El final, inevitablemente, deja sensaciones encontradas. Se trata de un ídolo, protagonista de páginas gloriosas de la historia reciente del club, y su salida se da en un contexto incómodo y poco elegante, lejos de lo que muchos imaginaban para una despedida. Sin embargo, puertas adentro entendieron que era necesario poner un punto final y cerrar definitivamente un ciclo que ya no tenía margen de continuidad. ¿Se retira? Roberto San Juan dijo en su momento que quería seguir, pero habrá que ver...