Las principales cámaras empresariales y rurales del país celebraron el acuerdo Mercosur - Unión Europea

Lo consideraron un “paso significativo en el proceso de integración” y como "un día clave para nuestra Argentina y la Región".

Las principales cámaras empresariales elogiaron el acuerdo alcanzado entre el Mercosur y la Unión Europea , por medio de la firma del pacto en Paraguay en el que estuvo presente el presidente de la Nación, Javier Milei.

El Grupo de los 6 (G6), que integran la Asociación de Bancos de la Argentina (Adeba), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la SRA y la UIA, dijeron que “en un marco justo y competitivo, será beneficioso para el desarrollo de las naciones involucradas y sus habitantes”.

"Un día clave para nuestra Argentina y la Región”, lo calificó la Rural (SRA), tras la firma de ese acuerdo al cabo de 25 años de negociaciones.

Además, las Bolsas de Comercio y Cereales del país también celebraron la firma del Acuerdo. Destacaron la firma por parte de los presidentes de los países miembros, y lo consideraron “un paso significativo en el proceso de integración y cooperación entre ambos bloques y en el fortalecimiento de los vínculos comerciales, económicos y productivos entre las dos regiones”.

En este sentido, dijeron que el acuerdo presenta un potencial significativo para la agroindustria argentina, al ampliar las oportunidades de acceso a mercados y mejorar las condiciones de inserción internacional de las cadenas agroalimentarias, especialmente aquellas orientadas a productos con mayor valor agregado y a destinos de alta exigencia.

Asimismo, señalaron que el nuevo escenario abre perspectivas favorables para el desarrollo de inversiones productivas, el fortalecimiento de la capacidad exportadora y la consolidación de los complejos agroindustriales, en un contexto que, aun con una implementación gradual, contribuye a ordenar expectativas y a generar incentivos sostenidos para la producción y la industrialización.

Desde las Bolsas de Comercio y Cereales del país se subraya la “relevancia que este proceso puede tener para el entramado logístico y portuario del país, cuyo desempeño resulta clave para acompañar una mayor integración del país a los flujos del comercio internacional”.

“El mismo permitirá fortalecer la presencia de los productos agroindustriales en el mercado europeo, uno de los más grandes y de mayor poder adquisitivo del mundo. Además, favorecerá el trabajo que se viene haciendo desde el gobierno nacional de una mayor inserción internacional. Seguramente que esta apertura comercial beneficiará al Mercosur, a la Argentina y particularmente a nuestro sector”, reconoció la Rural.

“A partir de ahora, aguardamos que el Parlamento europeo y los países miembros del Mercosur ratifiquen el acuerdo. Desde la Sociedad Rural estamos a disposición de los integrantes del Poder Legislativo para formar parte del debate, presentar nuestros aportes y lograr los consensos necesarios con el objetivo de que Argentina se transforme en un país con reglas claras, competitivo y previsible”, resaltó la entidad.

La SRA recordó además un reciente informe de los Institutos Económicos y de Negociaciones internacional que precisó que 6 de cada 10 dólares exportados por Argentina provienen del agro.

“El acuerdo que se firmó hoy abre una oportunidad concreta de escala, diversificación y mayor valor agregado y otorgará beneficios comerciales concretos, donde el 99% de las exportaciones agroindustriales del Mercosur acceden a beneficios, el 70% de los productos ingresan sin arancel desde el inicio, el 14% con desgravación gradual (3, 7 o 10 años), y el 15% mediante cuotas con arancel reducido o cero. Todo esto brinda previsibilidad de largo plazo, fundamental para inversión, certificaciones y planificación productiva”, celebró el comunicado ruralista.

Industriales

La Unión Industrial Argentina (UIA) ya había dado su bienvenida al acuerdo en columnas de opinión y entrevistas de su presidente, Martín Rappallini, quien consideró que el acuerdo será “muy importante a nivel industrial” y que en un mundo tan complejo y con tantos problemas geopolíticos es destacable que la Argentina estreche lazos con la Unión Europea.

El acuerdo, dijo el titular de la central fabril, “debe leerse en una clave más amplia que la estrictamente comercial” pues se trata de “una oportunidad estratégica para fortalecer la relación de la Argentina con el mundo productivo, creando un marco favorable para inversiones, incorporación de tecnología y expansión comercial en condiciones previsibles”.

Los países miembros de la UE, precisó, tienen “más de 700 millones de habitantes y cerca del 20% del PBI mundial, con un alto nivel de ingreso y estándares productivos exigentes” y el bloque es no de los principales inversores en la Argentina, con fuerte presencia en industria, energía, servicios e infraestructura.

Luego de la firma del Acuerdo, el Gobierno argentino publicó un comunicado en el que destacó que la UE es la tercera economía mundial, con 15% del PBI global y el segundo mayor importador mundial, con 13% del total global. La UE, recordó, el gobierno “eliminará los aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur y dará acceso preferencial a otro 7,5%, quedando excluiso solo el 0,5 por ciento. De ese modo, precisó, “el 99% de las exportaciones agrícolas del MERCOSUR a la UE se verán beneficiadas”.