Colón está dispuesto hacer un esfuerzo más para sumar al zaguero Federico Rasmussen

Ezequiel Medrán quieren un central zurdo y Colón volvió a la carga por Federico Rasmussen, con el que reflotó el interés. ¿Será?

La pretemporada avanza, pero el rompecabezas todavía no está completo. Ezequiel Medrán continúa a la espera de un refuerzo para terminar de armar su defensa: un central zurdo , pieza que considera determinante para equilibrar la última línea del nuevo Colón .

La reciente incorporación del paraguayo Sebastián Olmedo le dio una variante al entrenador, aunque no resolvió del todo la necesidad. Medrán pretende sumar un zaguero de características diferentes, que le permita ampliar opciones y sostener la idea de juego que tiene en mente. Por eso, el tema aparece de manera recurrente en las charlas que mantiene con el mánager Diego Colotto.

El problema no es la intención, sino el mercado. Los centrales zurdos escasean y, cuando aparecen, no siempre reúnen el nivel que se busca para afrontar una temporada exigente. Encontrar un futbolista que dé la talla deportiva y que, además, encaje en las posibilidades económicas, se volvió una tarea compleja.

Colón, a fondo por un central zurdo

En ese contexto, Colón no se baja de la pelea por Federico Rasmussen. El defensor, de 33 años, no recibió las ofertas de Primera División que aguardaba, situación que en su momento enfrió las negociaciones. Sin embargo, el escenario habría cambiado en las últimas horas y las conversaciones volvieron a tomar impulso.

Federico Rasmussen Colón hace otro intento por Rasmussen. UNO Mendoza

Rasmussen atraviesa un ciclo cumplido en Godoy Cruz que, de todos modos, pretende un resarcimiento por su salida. En Santa Fe están dispuestos a analizar un esfuerzo económico importante para concretar la operación, entendiendo que se trata de un nombre que hoy encabeza la lista de prioridades.

Mientras el tiempo corre y la competencia se acerca, Medrán sigue aguardando por esa última pieza defensiva que termine de cerrar el armado del plantel. La búsqueda continúa y el foco está claro: un central zurdo que marque la diferencia.