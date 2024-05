Colón superó sobre el final a Chaco For Ever y sigue arriba

Con gol de Toledo, de penal a poco del epílogo, Colón superó 1-0 a Chaco For Ever. El Sabalero no jugó bien pero cumplió con el objetivo para seguir como puntero de la zona B

Colón consiguió este domingo un agónico triunfo en el Brigadier López, al vencer a Chaco For Ever por 1 a 0, con un gol de penal convertido por Javier Toledo a los 42' del segundo tiempo. Este resultado le permite continuar como único líder en la zona B de Primera Nacional.

Desde el pitazo inicial de Mastrángelo, Colón salió con todo a acorralar a su rival, buscando preferentemente el costado derecho para desbordar y llevar peligro. Chaco For Ever empezó a animarse, aunque sin inquietar a Vicentini.

La presión chaqueña para inhabilitar los carriles fue transformando al partido en luchado, con poca claridad pero la visita atenta a jugar rápido y de contra. En 12' tras una acción individual de Guille, el tiro libre para Colón volvió a dominio del talentoso jugador que sacó un centro que nadie pudo conectar.

Colón3.jpg José Busiemi / UNO Santa Fe

Recién a los 23' con un tiro libre largo que bajó Goltz al medio y no pudo conectar Lago fue algo de acercamiento por parte de los rojinegros, que no podían sortear la buena defensa visitante.

El partido se jugaba como proponía el equipo de Valdez, firme atrás y rápido para sorprender a la defensa santafesina. El público empezaba a contagiarle al equipo un nerviosismo que iba en aumento. Se moría la etapa inicial, en el marco de un trámite casi sin que los dos arqueros tengan trabajo

A los 43' fue Lago el que desbordó pero su centro por la izquierda murió en las manos de Canuto. Era la aproximación más cercana al marco visitante de un Colón que redondeaba una pobre primera mitad.

De tanto buscar tuvo premio en el final

El DT Iván Delfino provocó el ingreso de Christian Bernardi por Braian Guille para conseguir fluidez y cambió de ritmo, de mitad de cancha para adelante. Ya en 5' el dueño de casa lucía más adelantado, aunque todavía sin ser profundo.

Chaco For Ever volvió a pinchar el ritmo del juego, y contó con un tiro desde afuera del área de Nievas que se fue cerca del palo derecho de Vicentini. A los 14', Romero le sacó el gol de la cabeza a Toledo con un cierre estupendo. Ya en un puñado de minutos, el cordobés Bernardi le brindaba al claridad al equipo de Delfino. Un minuto después lo dejó solo a Delgadillo pero Canuto lo cerró justo.

ColónToledo.jpg

Lago lo tuvo a los 25' con una media vuelta que se fue besando el palo derecho. De a poco el conjunto de Delfino lo metía en su arco al conjunto de Valdez. Era un monólogo porque la visita no podía aguantar el balón, pero su rival se repetía en centros que eran bien despejados.

Delfino en tren por ganarlo de cualquier manera lo sacó a Prediger y terminó con Leguizamón y Toledo hundidos entre los centrales chaqueños. Delgadillo tuvo dos al hilo a 5' del final. Colón golpeaba la puerta pero el fruto del árbol no caía. Pero Lucero tendría un regalito con una mano tonta a los 41' que aprovechó Javier Toledo para romperle el arco a Canuto.

Después lo aguantó sin problemas para desatar un festejo importante en el Centenario. Esta vez, sin jugar bien, Colón también tuvo su premio por irlo a buscar hasta el último minuto. El equipo sigue como puntero de la zona B.

SÍNTESIS

COLÓN: Manuel Vicentini; Ezequiel Herrera, Paolo Goltz, Hernán Lópes, Facundo Castet; Federico Jourdan, Nicolás Talpone, Sebastián Prediger, Ignacio Lago; Braian Guille y Javier Toledo. DT: Iván Delfino.

CHACO FOR EVER: Gastón Canuto; Maximiliano Romero, David Valdez, Milton Leyendeker y Mathias Silvera; Brian Nievas, Santiago Valenzuela y Javier Iritier; Gonzalo Cañete, Genaro Rossi y Gastón Novero. DT: Raúl Valdez.

Gol: ST 42' Javier Toledo, de penal (C)

Cambios: PT 38' Gonzalo Lucero x Gonzalo Cañete (CFE); ST 0' Christian Bernardi x Braian Guille (C); 12' Nicolás Delgadillo x Federico Jourdan (C); 17' Daniel González y Cristian Núñez x Javier Iritier y Gastón Novero (CFE); 27' Alexis Sabella x Ignacio Lago (C); Rodrigo Vélez y Jonathan Dellarosa x Genaro Rossi y Santiago Valenzuela (CFE); 32' Nicolás Leguizamón x Sebastián Prediger (C)

Amarillas: Romero y Novero (CFE)

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Estadio: Brigadier López.