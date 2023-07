Surgieron algunas diferencias y el pase de Farías a Inter Miami aún no se cerró

La dirigencia de Colón busca cerrar el pase de Facundo Farías a Inter Miami, pero aparecieron diferencias y se frenó. Igual, no está caído

En Colón, el tema central sigue siendo la venta de Facundo Farías a Inter Miami. Este domingo jugó por decisión de la dirigencia, generando versiones de todo tipo. Estaba claro que todavía no había nada cerrado y por eso, la idea era darle forma este lunes. La dirigencia sabalera se instaló en Buenos Aires para reunirse con el representante del jugador y definir todo, sin embargo aparecieron algunas diferencias este lunes al mediodía.

Por lo que se pudo saber, cuando fue momento de cruzar papeles, emergieron cifras que no eran las pautadas inicialmente y por eso no se pudo avanzar en los aspectos finales. Mientras se trata de afinar el lápiz, la transferencia se frenó, que no quiere decir que está caída. Lejos está de ser así.

Cuando hay impuestos y comisiones de por medio es habitual que surja el típico tire y afloje. Se volverán a reunir este martes para darle un corte definitivo a esta situación, que tiene muy pendiente a la gente. Sobre todo, porque quieren ver al pibe nativo de Barrios Los Hornos compartir plantel con Lionel Messi y otras figuras, como el español Sergio Busquets.

Argentinos Colon Facundo Farías.jpg Colón no pudo cerrar el pase de Facundo Farías a Inter Miami por la aparición de algunas diferencias económicas.

Vale recordar que la transferencia se pactó en 5.500.000 de dólares en un pago luego de la firma y un bono de 2.000.000 por objetivos cumplidos, que estarían al alcance. Falta la precisión de si Colón vende el 80% del pase o si recibirá una plusvalía del 20% en caso de una venta superior a los 5.500.000.

El propio Facundo Farías se vio contrariado por los cambios de decisiones el fin de semana, pidiendo incluso una comunicación más ordenada desde arriba. Será cuestión de esperar si en las próximas horas se pueden terminar de pulir estos detalles y que la Joya logre el salto a la MLS.