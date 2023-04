Colón tendrá otra vez apenas tres prácticas y además un viaje para visitar a Platense

Colón no tiene descuento luego de la igualdad ante Talleres en Santa Fe y ahora tiene la mira en el duelo del domingo ante Platense. Otra vez pocas prácticas

Por esas cosas del fútbol, Colón todavía no pudo cortar la racha sin triunfos en casa, llegó a ocho partidos, luego del empate de este jueves ante Talleres 2-2 por la 11ª fecha de la Liga Profesional. Es la cuenta que queda pendiente desde que Néstor Gorosito es el entrenador, ya que ante Boca se le puso fin a la malaria de 12 sin ganar en general.

La connotación en este caso es que tuvo todo para ganarlo, sobre todo por el mejor primer tiempo del año, al que se fue ganando 2-0. Pero luego no pudo mantener el ritmo y el mayor recambio del visitante luego fue clave. Se podría decir que fue un tiempo para cada uno, aunque esto no quita que haya molestia por cómo se terminaron escapando tres puntos que estaban prácticamente en el bolsillo.

Pero en un calendario que no permite momentos de lamentos, el plantel no tiene descanso y este viernes por la tarde retomaba los trabajos en el predio 4 de Junio. Otra vez le toca una brecha sin parate y con poco trabajo, ya que el domingo visitará a Platense por el 12º capítulo. Un tema no menor es que debe viajar, por lo que el tiempo se reduce también.

entrenamiento colón julián chicco.jpg El plantel de Colón no descansa y ahora piensa en Platense. Prensa Colón

Quedó establecido que el Sabalero trabajará este sábado por la mañana, al igual que el domingo. Luego del almuerzo, la delegación partirá con destino a Capital Federal para esperar concentrado el choque ante el Calamar. Será cuestión de ver si puede Colón mantener el invicto desde que está Pipo y, de paso, encadenar una serie positiva de resultados para seguir escapando del fondo de la Liga Profesional.