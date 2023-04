Rafael Delgado se perfila como el reemplazante de Gian Nardelli.

Pipo se verá obligado a modificar el bloque defensivo y el candidato a ingresar es Rafael Delgado, habitual titular, pero que ante Talleres estuvo en el banco de relevos. Si bien está recuperado de un desgarro, la realidad es que no estaba al 100% y por eso el DT no lo tuvo en cuenta. No jugó los últimos tres cotejos (Atlético Tucumán, Boca y Talleres).