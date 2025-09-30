Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón cierra el año con Nelson Sosa como árbitro ante CADU

Nelson Sosa será el árbitro en el partido donde Colón cerrará su participación en la temporada ante el CADU, el domingo a las 15.30.

30 de septiembre 2025 · 19:09hs
Colón cerrará su participación en la temporada 2025 de la Primera Nacional este domingo en el Brigadier López frente a Defensores Unidos de Zárate (CADU), en un partido que marcará el final de un año cargado de tensiones y emociones. La particularidad estará en el juez designado: Nelson Sosa, correntino de 41 años, quien por primera vez tendrá al Sabalero como protagonista.

Los datos de Nelson Sosa

Sosa, nacido el 15 de abril de 1984, llega con una extensa experiencia en el fútbol de ascenso. Acumula 149 partidos oficiales dirigidos, con un total de 590 tarjetas amarillas, 18 expulsiones por doble amonestación y 29 rojas directas. Su recorrido se reparte en 131 encuentros en la Primera Nacional, donde mostró 510 amarillas, 13 dobles amonestaciones y 25 rojas directas; 11 partidos en el Torneo Federal A, con 49 amarillas y seis expulsiones (tres dobles y tres directas); y también tuvo paso por Copa Argentina, donde arbitró en dos oportunidades.

Además, Sosa registra un breve paso por la Liga Profesional (2023/2024) con un partido y cinco amarillas; tres encuentros en el Torneo Transición de la Primera Nacional (12 amarillas y dos dobles amonestaciones) y un compromiso en el Reducido con seis amarillas.

Sosa dirigió en tres ocasiones a Colón, con una victoria, y dos derrotas, con nueve amonestaciones y sin rojas. El 23 de junio de 2023 le ganó como local a Güemes de Santiago del Estero por 1-0, el 11 de mayo de 2024 perdió ante Atlético de Rafaela como visitante por 1-0, y la última fue el 14 de julio de 2024 en la caída ante Mitre de Santiago del Estero, como visitante, también 1-0.

La programación completa de la Fecha 34 de la Primera Nacional

Zona A – Sábado 4 de octubre

  • Arsenal – Alvarado (MDP), 15.30 hs

    Árbitro: Diego Ceballos – Asistentes: Hugo Páez y Gerardo Lencina – Cuarto: Wenceslao Meneses

  • Colegiales – Dep. Madryn, 15.30 hs

    Árbitro: Lucas Cavallero – Asistentes: Mariano Rosetti y Mariana Duré – Cuarto: Nicolás Kresta

  • Atlanta – Dep. Maipú (Mza.), 15.30 hs

    Árbitro: Juan Pablo Loustau – Asistentes: Guillermo Yacante y Matías Basso – Cuarto: Ramiro Maglio

  • Racing (Cba.) – G. y Tiro (Salta), 15.30 hs

    Árbitro: Adrián Franklin – Asistentes: Víctor Rojas Aguirre y Darío Rojas Martínez – Cuarto: Nahuel Viñas

  • Quilmes – Tristán Suárez, 15.30 hs

    Árbitro: Maximiliano Macheroni – Asistentes: Sebastián Osudar y Martín Saccone – Cuarto: Franco Morón

  • San Miguel – San Martín (Tuc.), 15.30 hs

    Árbitro: Javier Delbarba – Asistentes: Iván Aliende y Uriel García Leri – Cuarto: Mariano Negrete

  • Almagro – Güemes (SE), 15.30 hs (TV)

    Árbitro: Joaquín Gil – Asistentes: Javier Mihura y Matías Balmaceda – Cuarto: Adrián Núñez Rodríguez

  • Ferro – Patronato, 15.30 hs

    Árbitro: Julio Barraza – Asistentes: Diego Romero y Francisco Gugliota – Cuarto: Guido Mascheroni

Zona A – Lunes 6 de octubre

  • All Boys – Los Andes, 20.00 hs

    Árbitro: Jorge Broggi – Asistentes: Mariano Ascenzi y Heber Ibáñez Meza – Cuarto: Marcos Recalde

Zona B – Domingo 5 de octubre

  • Temperley – Nueva Chicago, 15.30 hs (TV)

    Árbitro: Fabrizio Llobet – Asistentes: Damián Espinoza y Diego Martín – Cuarto: Sebastián Bresba

  • Colón – Defensores Unidos, 15.30 hs

    Árbitro: Nelson Sosa – Asistentes: Joaquín Badano y Hernán Salado Paz – Cuarto: Marcelo Sanz

  • Mitre (SE) – Estudiantes (BA), 15.30 hs

    Árbitro: Daniel Zamora – Asistentes: Juan Pablo Millenaar y Mario Bardina – Cuarto: Emanuel Ejarque

  • Chaco For Ever – Dep. Morón, 15.30 hs

    Árbitro: Juan Pafundi – Asistentes: Juan González y Marcelo Errante – Cuarto: Federico Guaymas

  • Alte. Brown – Talleres (RE), 15.30 hs

    Árbitro: Ariel Cruz – Asistentes: Cristian Amarilla y Diego Fernández – Cuarto: Maximiliano López Monti

  • Central Norte (Salta) – Estudiantes (RC), 15.30 hs en el Padre Martearena

    Árbitro: Bruno Amiconi – Asistentes: Matías Bianchi y Martín Grasso – Cuarto: Nelson Bejas

  • Gimnasia (Mza.) – Def. de Belgrano, 15.30 hs (TV)

    Árbitro: Bryan Ferreyra – Asistentes: José Castelli y Manuel Sánchez – Cuarto: Agustín Vegetti

  • Gimnasia (Jujuy) – Chacarita, 15.30 hs

    Árbitro: Felipe Viola – Asistentes: Erik Grunman y Juan Ricciardi – Cuarto: Mauricio Martín

  • Agropecuario – San Telmo, 15.30 hs

    Árbitro: Gastón Monzón Brizuela – Asistentes: Gonzalo Ferrari y Juan Viglietti – Cuarto: Luis Martínez

