Colón cerrará su participación en la temporada 2025 de la Primera Nacional este domingo en el Brigadier López frente a Defensores Unidos de Zárate (CADU), en un partido que marcará el final de un año cargado de tensiones y emociones. La particularidad estará en el juez designado: Nelson Sosa, correntino de 41 años, quien por primera vez tendrá al Sabalero como protagonista.
Colón cierra el año con Nelson Sosa como árbitro ante CADU
Nelson Sosa será el árbitro en el partido donde Colón cerrará su participación en la temporada ante el CADU, el domingo a las 15.30.
Los datos de Nelson Sosa
Sosa, nacido el 15 de abril de 1984, llega con una extensa experiencia en el fútbol de ascenso. Acumula 149 partidos oficiales dirigidos, con un total de 590 tarjetas amarillas, 18 expulsiones por doble amonestación y 29 rojas directas. Su recorrido se reparte en 131 encuentros en la Primera Nacional, donde mostró 510 amarillas, 13 dobles amonestaciones y 25 rojas directas; 11 partidos en el Torneo Federal A, con 49 amarillas y seis expulsiones (tres dobles y tres directas); y también tuvo paso por Copa Argentina, donde arbitró en dos oportunidades.
Además, Sosa registra un breve paso por la Liga Profesional (2023/2024) con un partido y cinco amarillas; tres encuentros en el Torneo Transición de la Primera Nacional (12 amarillas y dos dobles amonestaciones) y un compromiso en el Reducido con seis amarillas.
Sosa dirigió en tres ocasiones a Colón, con una victoria, y dos derrotas, con nueve amonestaciones y sin rojas. El 23 de junio de 2023 le ganó como local a Güemes de Santiago del Estero por 1-0, el 11 de mayo de 2024 perdió ante Atlético de Rafaela como visitante por 1-0, y la última fue el 14 de julio de 2024 en la caída ante Mitre de Santiago del Estero, como visitante, también 1-0.
La programación completa de la Fecha 34 de la Primera Nacional
Zona A – Sábado 4 de octubre
Arsenal – Alvarado (MDP), 15.30 hs
Árbitro: Diego Ceballos – Asistentes: Hugo Páez y Gerardo Lencina – Cuarto: Wenceslao Meneses
Colegiales – Dep. Madryn, 15.30 hs
Árbitro: Lucas Cavallero – Asistentes: Mariano Rosetti y Mariana Duré – Cuarto: Nicolás Kresta
Atlanta – Dep. Maipú (Mza.), 15.30 hs
Árbitro: Juan Pablo Loustau – Asistentes: Guillermo Yacante y Matías Basso – Cuarto: Ramiro Maglio
Racing (Cba.) – G. y Tiro (Salta), 15.30 hs
Árbitro: Adrián Franklin – Asistentes: Víctor Rojas Aguirre y Darío Rojas Martínez – Cuarto: Nahuel Viñas
Quilmes – Tristán Suárez, 15.30 hs
Árbitro: Maximiliano Macheroni – Asistentes: Sebastián Osudar y Martín Saccone – Cuarto: Franco Morón
San Miguel – San Martín (Tuc.), 15.30 hs
Árbitro: Javier Delbarba – Asistentes: Iván Aliende y Uriel García Leri – Cuarto: Mariano Negrete
Almagro – Güemes (SE), 15.30 hs (TV)
Árbitro: Joaquín Gil – Asistentes: Javier Mihura y Matías Balmaceda – Cuarto: Adrián Núñez Rodríguez
Ferro – Patronato, 15.30 hs
Árbitro: Julio Barraza – Asistentes: Diego Romero y Francisco Gugliota – Cuarto: Guido Mascheroni
Zona A – Lunes 6 de octubre
All Boys – Los Andes, 20.00 hs
Árbitro: Jorge Broggi – Asistentes: Mariano Ascenzi y Heber Ibáñez Meza – Cuarto: Marcos Recalde
Zona B – Domingo 5 de octubre
Temperley – Nueva Chicago, 15.30 hs (TV)
Árbitro: Fabrizio Llobet – Asistentes: Damián Espinoza y Diego Martín – Cuarto: Sebastián Bresba
Colón – Defensores Unidos, 15.30 hs
Árbitro: Nelson Sosa – Asistentes: Joaquín Badano y Hernán Salado Paz – Cuarto: Marcelo Sanz
Mitre (SE) – Estudiantes (BA), 15.30 hs
Árbitro: Daniel Zamora – Asistentes: Juan Pablo Millenaar y Mario Bardina – Cuarto: Emanuel Ejarque
Chaco For Ever – Dep. Morón, 15.30 hs
Árbitro: Juan Pafundi – Asistentes: Juan González y Marcelo Errante – Cuarto: Federico Guaymas
Alte. Brown – Talleres (RE), 15.30 hs
Árbitro: Ariel Cruz – Asistentes: Cristian Amarilla y Diego Fernández – Cuarto: Maximiliano López Monti
Central Norte (Salta) – Estudiantes (RC), 15.30 hs en el Padre Martearena
Árbitro: Bruno Amiconi – Asistentes: Matías Bianchi y Martín Grasso – Cuarto: Nelson Bejas
Gimnasia (Mza.) – Def. de Belgrano, 15.30 hs (TV)
Árbitro: Bryan Ferreyra – Asistentes: José Castelli y Manuel Sánchez – Cuarto: Agustín Vegetti
Gimnasia (Jujuy) – Chacarita, 15.30 hs
Árbitro: Felipe Viola – Asistentes: Erik Grunman y Juan Ricciardi – Cuarto: Mauricio Martín
Agropecuario – San Telmo, 15.30 hs
Árbitro: Gastón Monzón Brizuela – Asistentes: Gonzalo Ferrari y Juan Viglietti – Cuarto: Luis Martínez