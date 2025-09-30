Colón cierra el año con Nelson Sosa como árbitro ante CADU

Nelson Sosa será el árbitro en el partido donde Colón cerrará su participación en la temporada ante el CADU, el domingo a las 15.30.

Colón cerrará su participación en la temporada 2025 de la Primera Nacional este domingo en el Brigadier López frente a Defensores Unidos de Zárate (CADU), en un partido que marcará el final de un año cargado de tensiones y emociones. La particularidad estará en el juez designado: Nelson Sosa, correntino de 41 años, quien por primera vez tendrá al Sabalero como protagonista.

Sosa, nacido el 15 de abril de 1984 , llega con una extensa experiencia en el fútbol de ascenso. Acumula 149 partidos oficiales dirigidos , con un total de 590 tarjetas amarillas, 18 expulsiones por doble amonestación y 29 rojas directas . Su recorrido se reparte en 131 encuentros en la Primera Nacional , donde mostró 510 amarillas, 13 dobles amonestaciones y 25 rojas directas; 11 partidos en el Torneo Federal A , con 49 amarillas y seis expulsiones (tres dobles y tres directas); y también tuvo paso por Copa Argentina , donde arbitró en dos oportunidades.

LEER MÁS: ¿El contrato de Medrán con Colón tiene cláusula de salida?

Además, Sosa registra un breve paso por la Liga Profesional (2023/2024) con un partido y cinco amarillas; tres encuentros en el Torneo Transición de la Primera Nacional (12 amarillas y dos dobles amonestaciones) y un compromiso en el Reducido con seis amarillas.

Sosa dirigió en tres ocasiones a Colón, con una victoria, y dos derrotas, con nueve amonestaciones y sin rojas. El 23 de junio de 2023 le ganó como local a Güemes de Santiago del Estero por 1-0, el 11 de mayo de 2024 perdió ante Atlético de Rafaela como visitante por 1-0, y la última fue el 14 de julio de 2024 en la caída ante Mitre de Santiago del Estero, como visitante, también 1-0.

La programación completa de la Fecha 34 de la Primera Nacional

Zona A – Sábado 4 de octubre

Arsenal – Alvarado (MDP), 15.30 hs Árbitro: Diego Ceballos – Asistentes: Hugo Páez y Gerardo Lencina – Cuarto: Wenceslao Meneses

Colegiales – Dep. Madryn, 15.30 hs Árbitro: Lucas Cavallero – Asistentes: Mariano Rosetti y Mariana Duré – Cuarto: Nicolás Kresta

Atlanta – Dep. Maipú (Mza.), 15.30 hs Árbitro: Juan Pablo Loustau – Asistentes: Guillermo Yacante y Matías Basso – Cuarto: Ramiro Maglio

Racing (Cba.) – G. y Tiro (Salta), 15.30 hs Árbitro: Adrián Franklin – Asistentes: Víctor Rojas Aguirre y Darío Rojas Martínez – Cuarto: Nahuel Viñas

Quilmes – Tristán Suárez, 15.30 hs Árbitro: Maximiliano Macheroni – Asistentes: Sebastián Osudar y Martín Saccone – Cuarto: Franco Morón

San Miguel – San Martín (Tuc.), 15.30 hs Árbitro: Javier Delbarba – Asistentes: Iván Aliende y Uriel García Leri – Cuarto: Mariano Negrete

Almagro – Güemes (SE), 15.30 hs (TV) Árbitro: Joaquín Gil – Asistentes: Javier Mihura y Matías Balmaceda – Cuarto: Adrián Núñez Rodríguez

Ferro – Patronato, 15.30 hs Árbitro: Julio Barraza – Asistentes: Diego Romero y Francisco Gugliota – Cuarto: Guido Mascheroni

Zona A – Lunes 6 de octubre

All Boys – Los Andes, 20.00 hs Árbitro: Jorge Broggi – Asistentes: Mariano Ascenzi y Heber Ibáñez Meza – Cuarto: Marcos Recalde

LEER MÁS: Colón, entre bajas y complicaciones para despedir el año ante CADU

Zona B – Domingo 5 de octubre