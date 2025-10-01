Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón: cónclave entre frentes políticos abre el juego de cara a las elecciones

Se produjo un encuentro entre cuatro referentes de la vida política de Colón, y no se descarta una alianza de cara a las próximas elecciones.

1 de octubre 2025 · 10:21hs
En las últimas horas se llevó a cabo un cónclave entre distintos sectores de la vida política de Colón, en el marco de la preparación para las elecciones que renovarán la presidencia del club, actualmente a cargo de Víctor Godano, el próximo domingo 30 de noviembre.

Los puntos de encuentro entre los diferentes frentes

Del encuentro convocado por la dirigencia encabezada por Godano participaron dirigentes de cuatro frentes con aspiraciones de ocupar el sillón principal: Ricardo Magdalena, Gustavo Abraham, Ricardo Luciani, Clemente Valdéz y Carlos Trott.

La reunión tuvo como objetivo dialogar sobre la situación deportiva e institucional de cara a los comicios, donde hubo acuerdo en cuanto a la fecha de las elecciones, y de garantizar gobernabilidad hasta el último día de mandato de la actual dirigencia.

Por su parte, la agrupación Tradición Sabalera, que tendría como candidato a José Alonso, no participó de las convocatorias. En paralelo, según informó UNO Santa Fe, Gabriel Somaglia, exsíndico del club, estaría evaluando su lanzamiento a la vida política de Colón, sumándose al escenario electoral que ya comienza a delinearse.

Nuevo cónclave en Colón: ¿nace una alianza?

En tanto, se produjo un nuevo cónclave entre Ricardo Magdalena, Gustavo Abraham, Oscar Yódice y Clemente Valdez, lo que abre la posibilidad de una acción conjunta o el inicio de una alianza, aunque todavía sin definiciones concretas.

Con estas reuniones, los distintos sectores comienzan a delinear estrategias y posibles frentes de cara a unas elecciones que prometen ser clave en la historia reciente de Colón, con candidatos que buscan consolidar su proyecto institucional y deportivo en medio de una situación muy delicada que atraviesa el club.

