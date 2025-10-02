Uno Santa Fe | Colón | Colón

"El año que viene voy a hacerme un lugar en Colón y competiré con el que venga"

Tomás Paredes se muestra confiado de cara al próximo año para continuar en Colón y tener la chance de arrancar el 2026 atajando

2 de octubre 2025 · 09:08hs
Tomás Paredes se mostró confiado en tener la chance de seguir en el arco de Colón.

Tomás Paredes lleva apenas dos partidos en el arco de Colón. Le tocó debutar en la derrota ante Gimnasia de Mendoza 2-0 y volvió a ser titular en la caída ante Estudiantes de Caseros 1-0.

Precisamente, en ese partido, terminó siendo la figura de Colón, evitando que el resultado sea aún peor para el equipo rojinegro, con algunas buenas atajadas.

El arquero de 21 años será titular nuevamente en la despedida de Colón en el Torneo ante CADU y en la previa a este encuentro, Paredes dialogó con Sol Play 91.5 para referirse a su presente y al del equipo.

El análisis de Tomás Paredes

"Las sensaciones son raras. Estoy disfrutando la posibilidad de atajar pero con ese gusto amargo de no haber hecho una buena campaña y no poder cumplir el objetivo", comenzó contando.

Consultado por los partidos que le tocó atajar dijo: "La bronca del debut con Gimnasia de Mendoza fue que me patearon tres veces al arco y dos fueron goles. El sábado fue distinto. Traté de hacer lo mejor y estar para mis compañeros cuando me necesiten. Creo que hicimos un gran segundo tiempo y merecimos llevarnos el empate".

"Todos los equipos que nos han ganado tienen sus virtudes. Creo que la suerte también va de la mano con eso, pero el trabajo es clave", expresó Paredes.

En otro tramo de la nota, habló de su relación con Marcos Díaz y Tomás Giménez "Siempre tuve la suerte de estar acompañado de gente grande que me marcó mucho. De Marcos (Díaz) y Tomi (Giménez) aprendí un montón. Me llevo dos grandes amigos, más que compañeros, por como fueron conmigo".

Y agregó: "Generamos un grupo hermoso que siempre tiró para adelante y estuvimos todos juntos. El ambiente es duro, pero tratamos de pasarla bien y generar un buen clima laboral. Lo que pasó ya está, no se puede revertir".

A la hora de agradecer, Paredes se acordó de su familia "Mi papá es una persona increíble para mí y lo es todo al igual que mi mamá. Ellos hicieron de todo para que yo esté acá: desde quedarse sin comer una noche hasta endeudarse hasta la cabeza para que yo pueda cumplir mis sueños. Eso me llena de orgullo".

Por último y hablando de su futuro en el club tiró: "Voy a llegar preparado, mucho mejor de lo que estoy ahora, y el año que viene voy a hacerme mi lugar. Competiré palo a palo con el que venga".

