Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón tendría una variante por línea y podría haber una sorpresa

El DT de Colón Ezequiel Medrán analiza realizar tres variantes, una por línea y en la formación titular podría incluir una sorpresa

Ovación

Por Ovación

12 de septiembre 2025 · 10:26hs
El DT de Colón Ezequiel Medrán dispondría de tres variantes.

José Busiemi / UNO Santa Fe

El DT de Colón Ezequiel Medrán dispondría de tres variantes.

Colón visitará este domingo a Talleres de Remedios de Escalada, en un partido significativo para el Sabalero ya que de conseguir un buen resultado se asegurará la permanencia.

Colón tendría tres cambios para jugar ante Talleres de Remedios de Escalada

Pero además es un compromiso importante para Ezequiel Medrán, ya que tiene la posibilidad de ganar su primer encuentro dirigiendo al Sabalero.

Y para este partido, el DT sabalero tendría pensado realizar tres modificaciones, una por línea. En defensa, se daría el ingreso de Facundo Sánchez en lugar de Gonzalo Bettini.

Mientras que en la mitad de la cancha, existe la chance de que Cristian García sea titular por primera vez suplantando a Zahir Yunis. Además, hay que tener en cuenta que Oscar Garrido padece una sobrecarga muscular.

LEER MÁS: ¿Christian Bernardi tiene chances de ser tenido en cuenta?

En el ensayo futbolístico que se llevó a cabo este jueves, Medrán probó con García, dado que por características es el jugador que mejor se puede adaptar a lo que pretende el técnico.

En tanto que en el ataque, ingresaría José Barreto en lugar de Luis Rodríguez. De esta manera, el exSan Telmo jugaría por izquierda e Ignacio Lago se adelantaría para acompañar a Facundo Castro en ataque.

Una probable formación sería con: Tomás Giménez; Facundo Sánchez, Nicolás Thaller, Guillermo Ortiz, Facundo Castet; Federico Jourdan, Cristian García, Nicolás Talpone, José Barreto; Ignacio Lago y Facundo Castro.

Colón Talleres de Remedios de Escalada Ezequiel Medrán
Noticias relacionadas
el pulga rodriguez, ¿otra vez afuera de los 11 de colon?

El Pulga Rodríguez, ¿otra vez afuera de los 11 de Colón?

colon, ¿con otra baja clave para el duelo trascendental ante talleres (re)?

Colón, ¿con otra baja clave para el duelo trascendental ante Talleres (RE)?

minella y su balance tras su paso por la primera de colon: erramos en la toma de decisiones

Minella y su balance tras su paso por la Primera de Colón: "Erramos en la toma de decisiones"

minella, dt de la reserva de colon: el clasico tendra todos los condimentos

Minella, DT de la Reserva de Colón: "El clásico tendrá todos los condimentos"

Lo último

Pullaro junto a mandatarios provinciales: El objetivo es que el interior productivo pueda gobernar Argentina

Pullaro junto a mandatarios provinciales: "El objetivo es que el interior productivo pueda gobernar Argentina"

Real Madrid no piensa ceder a Mastantuono para el Mundial Sub 20

Real Madrid no piensa ceder a Mastantuono para el Mundial Sub 20

Obviamente que sufro por Colón, más allá de que ahora me toca enfrentarlo

"Obviamente que sufro por Colón, más allá de que ahora me toca enfrentarlo"

Último Momento
Pullaro junto a mandatarios provinciales: El objetivo es que el interior productivo pueda gobernar Argentina

Pullaro junto a mandatarios provinciales: "El objetivo es que el interior productivo pueda gobernar Argentina"

Real Madrid no piensa ceder a Mastantuono para el Mundial Sub 20

Real Madrid no piensa ceder a Mastantuono para el Mundial Sub 20

Obviamente que sufro por Colón, más allá de que ahora me toca enfrentarlo

"Obviamente que sufro por Colón, más allá de que ahora me toca enfrentarlo"

Etcheverry le dio el primer punto a la Argentina ante Países Bajos

Etcheverry le dio el primer punto a la Argentina ante Países Bajos

Minella y Vazzoler lamentaron que el Clásico se juegue a puertas cerradas

Minella y Vazzoler lamentaron que el Clásico se juegue a puertas cerradas

Ovación
Minella y Vazzoler lamentaron que el Clásico se juegue a puertas cerradas

Minella y Vazzoler lamentaron que el Clásico se juegue a puertas cerradas

Etcheverry le dio el primer punto a la Argentina ante Países Bajos

Etcheverry le dio el primer punto a la Argentina ante Países Bajos

Real Madrid no piensa ceder a Mastantuono para el Mundial Sub 20

Real Madrid no piensa ceder a Mastantuono para el Mundial Sub 20

Racing obligado a ganar, jugará como local frente a San Lorenzo

Racing obligado a ganar, jugará como local frente a San Lorenzo

Vélez va por un triunfo ante Huracán que lo deje como líder en la Zona B

Vélez va por un triunfo ante Huracán que lo deje como líder en la Zona B

Policiales
Se entregó en Colastiné el presunto asesino de El Flaco García

Se entregó en Colastiné el presunto asesino de "El Flaco García"

La policía frustró el robo en un kiosco y detuvo al sospechoso dentro del hospital Cullen

La policía frustró el robo en un kiosco y detuvo al sospechoso dentro del hospital Cullen

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional