Colón tendría una variante por línea y podría haber una sorpresa

El DT de Colón Ezequiel Medrán analiza realizar tres variantes, una por línea y en la formación titular podría incluir una sorpresa

Colón visitará este domingo a Talleres de Remedios de Escalada , en un partido significativo para el Sabalero ya que de conseguir un buen resultado se asegurará la permanencia.

Pero además es un compromiso importante para Ezequiel Medrán, ya que tiene la posibilidad de ganar su primer encuentro dirigiendo al Sabalero.

Y para este partido, el DT sabalero tendría pensado realizar tres modificaciones, una por línea. En defensa, se daría el ingreso de Facundo Sánchez en lugar de Gonzalo Bettini.

Mientras que en la mitad de la cancha, existe la chance de que Cristian García sea titular por primera vez suplantando a Zahir Yunis. Además, hay que tener en cuenta que Oscar Garrido padece una sobrecarga muscular.

En el ensayo futbolístico que se llevó a cabo este jueves, Medrán probó con García, dado que por características es el jugador que mejor se puede adaptar a lo que pretende el técnico.

En tanto que en el ataque, ingresaría José Barreto en lugar de Luis Rodríguez. De esta manera, el exSan Telmo jugaría por izquierda e Ignacio Lago se adelantaría para acompañar a Facundo Castro en ataque.

Una probable formación sería con: Tomás Giménez; Facundo Sánchez, Nicolás Thaller, Guillermo Ortiz, Facundo Castet; Federico Jourdan, Cristian García, Nicolás Talpone, José Barreto; Ignacio Lago y Facundo Castro.