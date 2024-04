Colón tiene árbitro confirmado para visitar a Brown (A)

Sebastián Martínez será el árbitro principal del partido entre el Tricolor y el Sabalero. Lucas Germanotta y Mariano Rossetti serán los Asistentes 1 y 2 respectivamente, mientras que Lucas Comesaña fue designado como Cuarto Árbitro.

CAMPEONATO DE PRIMERA NACIONAL

13ª fecha - Zona “A”

Sábado 27 de abril

Tristán Suarez c. Estudiantes, a las 14.30 horas (TV)

Árbitro: Pablo Giménez

Asistente 1: Juan Pablo Millenaar

Asistente 2: Federico Pomi

Cuarto árbitro: Juan Pablo Loustau

Patronato (Paraná) c. Talleres (R.E.), a las 16.35 horas (TV)

Árbitro: Lucas Cavallero

Asistente 1: Pascual Fernández

Asistente 2: Javier Mihura

Cuarto Árbitro: Guillermo González

Agropecuario Arg. c. San Martin (T.), a las 18.40 horas (TV)

Árbitro: Nahuel Viñas

Asistente 1: Daniel Zamora

Asistente 2: Roque Narváez

Cuarto Árbitro: Franco Morón

Domingo 28 de abril

Brown (P.M.) c. Arsenal F.C., a las 15.00 horas

Árbitro: Gonzalo Pereira

Asistente 1: Rubén Bustos

Asistente 2: Hugo Hartung

Cuarto Árbitro: Lucas Brumer

Alvarado (M.D.P.) c. San Miguel, a las 15.30 horas en estadio José M. Minella

Árbitro: Nelson Sosa

Asistente 1: Alejandro Schneler

Asistente 2: Martín Grasso

Cuarto Árbitro: Bruno Boca

G. y Esgrima (J.) c. Dep. Maipú (Mza.), a las 16.00 horas

Árbitro: Brian Ferreyra

Asistente 1: Victor Rojas

Asistente 2: Martín Saccone

Cuarto Árbitro: Rodrigo Rivero

Güemes (S.E.) c. Ferro Carril Oeste, a las 16.30 horas

Árbitro: Daniel Zamora

Asistente 1: Erik Grunman

Asistente 2: Uriel Garcia

Cuarto Árbitro: César Ceballo

All Boys c. Chacarita Jrs., a las 19.10 horas (TV)

Árbitro: Andres Gariano

Asistente 1: Eduardo Lucero

Asistente 2: Matias Bianchi

Cuarto Árbitro: Mauro Biasutto

Racing (Cba.) c. Quilmes A.C., a las 21.10 horas (TV)

Árbitro: Juan Pafundi

Asistente 1: Federico Cano

Asistente 2: Ernesto Callegari

Cuarto Árbitro: Federico Guaymas

Zona “B”

Sábado 27 de abril

Almagro c. Alte. Brown, a las 15.30 horas

Árbitro: Bruno Amiconi

Asistente 1: Marcelo Errante

Asistente 2: Carla López

Cuarto Árbitro: Cristian Cernadas

Nva. Chicago c. Mitre (S.E.), a las 18.00 horas (TV)

Árbitro: Javier Delbarba

Asistente 1: Nicolas Bravo

Asistente 2: Guillermo Yacante

Cuarto Árbitro: Julio Barraza

Def. de Belgrano c. Atlanta, a las 20.40 horas (TV)

Árbitro: Yamil Possi

Asistente 1: Diego Romero

Asistente 2: Nahuel Santanocito

Cuarto Árbitro: Jose Carreras

Domingo 28 de abril

Brown (Adrogué) c. Colón, a las 13.10 horas (TV)

Árbitro: Sebastián Martínez

Asistente 1: Lucas Germanotta

Asistente 2: Mariano Rossetti

Cuarto Árbitro: Lucas Comesaña

Dep. Morón c. Aldosivi (M.D.P.), a las 15.00 horas

Árbitro: Jorge Broggi

Asistente 1: Mariano Altavista

Asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto Árbitro: Gastón Iglesias

San Telmo c. Dep. Madryn, a las 15.30 horas-

Árbitro: Diego Ceballos

Asistente 1: Andrés Barbieri

Asistente 2: Mariano Cichetto

Cuarto Árbitro: Damián Rubino

Temperley c. Estudiantes (Rio IV), a las 15.30 horas

Árbitro: Carlos Córdoba

Asistente 1: Ramiro Cabrera

Asistente 2: Eugenia Rocco

Cuarto Árbitro: Felipe Viola

Chaco For Ever c. Def. Unidos, a las 16.30 horas

Árbitro: Álvaro Carranza

Asistente 1: Mauro Ramos

Asistente 2: Leila Argañaraz

Cuarto Árbitro: Ezequiel Billone

G. y Esgrima (Mza.) c. G. y Tiro (Salta), a las 16.30 horas

Árbitro: Luis Lobo Medina

Asistente 1: Mariano Viale

Asistente 2: Leandro Núñez

Cuarto Árbitro: Maximiliano Silcan Jerez

Interzonal

Domingo 28 de abril

San Martin (S.J.) c. Atl. de Rafaela, a las 16.00 horas

Árbitro: Adrián Franklin

Asistente 1: Ramon Ortiz

Asistente 2: José Ponce

Cuarto Árbitro: Néstor Barrios