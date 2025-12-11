Colón habría cerrado la llegada del defensor Leandro Allende, pedido por Ezequiel Medrán y a quien Diego Colotto conoce de su paso por Quilmes.

En una semana movida en el mercado de pases, Colón estaría muy cerca de cerrar un acuerdo por Leandro Allende, el defensor argentino que se destaca por su regularidad y despliegue en el fútbol de la Primera Nacional. El jugador, de 29 años y formado en distintas divisiones del ascenso argentino, llega con la expectativa de aportar experiencia y solidez al fondo sabalero.

Allende es defensor, con capacidad para desempeñarse por la banda izquierda y también como líbero cuando el esquema lo exige. Su trayectoria comenzó en Defensores de Pronunciamiento , de su provincia natal, donde debutó como profesional en 2018 antes de dar el salto a Chaco For Ever , club en el que fue pieza clave en la conquista del ascenso desde el Federal A y consolidó su presencia en la Primera Nacional . Posteriormente, a inicios de 2024 arribó a Quilmes , donde siguió sumando minutos y protagonismo en la categoría.

Allende disputó 26 partidos oficiales con Quilmes en la última temporada de la Primera Nacional, sumando 2.154 minutos en cancha y anotando un gol.

Además, jugó los dos encuentros de la Copa Argentina, completando 180 minutos de acción en la competencia nacional de eliminación directa.

La apuesta de Colón por Allende

La posible llegada de Allende a Colón representa una apuesta por un defensor con recorrido y con experiencia en duelos exigentes de ascenso, donde la persistencia y el sacrificio son moneda corriente. Su continuidad en el fútbol de elite del país —tras la rescisión de contrato con Quilmes y su salida formal del club— abre un nuevo capítulo en su carrera profesional.

Desde el entorno sabalero se espera que la negociación se concrete en los próximos días y que Allende se incorpore al resto del plantel para sumarse a la pretemporada, aportando solidez defensiva y competencia interna en una zona del campo donde Colón busca reforzarse de cara a la próxima temporada.