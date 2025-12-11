Colón analiza el fichaje de Santiago Briñone para reforzar el mediocampo

El mediocampista central Santiago Briñone sería uno de los objetivos de Colón en el mercado de pases, y ya habrían comenzado las negociaciones.

En pleno movimiento de fichajes, Colón habría puesto el ojo en Santiago Briñone, el volante central de Estudiantes de Buenos Aires que se perfila como una opción interesante para reforzar el corazón del mediocampo sabalero de cara a la próxima temporada.

Briñone, de 28 años , nació el 28 de diciembre de 1996 en Villa Santa Rosa, provincia de Córdoba , y ha forjado una carrera sólida fundamentalmente en el ascenso argentino antes de destacarse como pieza clave en Estudiantes de Caseros.

LEER MÁS: Preocupación en Colón: empleados sin sueldo y sin respuestas a mitad de diciembre

Según fuentes cercanas al mercado de pases, el mediocampista fue ofrecido a Colón y semanas después desde la entidad santafesina consultaron formalmente por sus condiciones contractuales, señal de que sigue en el radar como candidata a incorporación. Colón busca fortalecer su mediocampo con hombres de recorrido y presencia física y número, y Briñone cumple con ese perfil.

Embed

La temporada que acaba de finalizar en la Primera Nacional fue de buena exigencia y protagonismo para Briñone. En el campeonato regular sumó 30 partidos jugados, totalizando 2.029 minutos en cancha, y anotó cuatro goles, un aporte ofensivo notable para un volante central. En el Reducido por el ascenso, participó en cinco encuentros (396 minutos), reflejando la confianza del cuerpo técnico en él en instancias decisivas de la temporada. Estos números hablan de un jugador con constancia física, presencia en el esquema y capacidad para influir más allá de la marca.

A nivel de trayectoria, Briñone comenzó su carrera en las inferiores locales antes de pasar por Talleres y luego a Patronato de Paraná, donde debutó en la Primera División. Desde allí transitó pasos por Sportivo Las Parejas y Sportivo Estudiantes antes de consolidarse en Estudiantes de Buenos Aires, en la Primera Nacional, categoría en la que se convirtió en uno de los volantes más regulares del último campeonato.

Un elemento clave para el mediocampo que se planea

En Estudiantes de Caseros también fue destacado por su capacidad para adaptarse a distintas funciones en el mediocampo, su presencia física por encima de los 1,85 m de estatura y su aporte en la distribución del juego y llegada al área rival.

LEER MÁS: Limpieza en Colón: Colotto define salidas para 2026 y mantiene dos incógnitas clave

Colón, que está en plena planificación de su plantilla, evalúa si la llegada de Briñone puede aportar mayor equilibrio y marca en el mediocampo, una zona que suele dictar el ritmo de juego y que el cuerpo técnico quiere reforzar con alternativas competitivas.

La negociación aún no está cerrada, pero los primeros movimientos y el interés explícito del club de Santa Fe dejan entrever que el volante central podría ser una de las piezas a incorporar en los próximos días si ambas partes logran acordar los términos.