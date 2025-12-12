Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón frenó un conflicto: se regularizaron los pagos a los cuerpos técnicos de las inferiores

La dirigencia abonó los salarios adeudados a cuerpos técnicos y preparadores físicos, luego de una jornada marcada por la incertidumbre en Colón.

Agustina Antequera

Por Agustina Antequera

12 de diciembre 2025 · 13:56hs
Colón frenó un conflicto: se regularizaron los pagos a los cuerpos técnicos de las inferiores

UNO Santa Fe / José Busiemi

La jornada del 12 de diciembre trajo finalmente alivio para los técnicos y preparadores físicos de las inferiores de Colón, quienes habían encendido la alarma luego de no cobrar en los plazos habituales. El pago se efectivizó durante la mañana, aunque el episodio dejó expuestas fallas administrativas y un profundo malestar interno que la dirigencia no podrá ignorar.

LEER MÁS: Colón tiene en la mira al lateral derecho Delfor Minervino

Sueldos atrasados en Colón: un problema que preocupó a todo el club

El conflicto se había iniciado cuando los cuerpos técnicos advirtieron que no habían recibido el depósito correspondiente a diciembre, algo inusual para un club que suele cumplir entre el 1 y el 5 de cada mes. La falta de comunicación formal agravó el clima: desde adentro aseguraban que la única respuesta recibida era que “no se dio la orden al área contable”, sin precisiones sobre la fecha de pago ni explicaciones claras sobre el retraso.

Pagos confirmados: alivio, pero también señales de alerta

La comisión directiva regularizó los sueldos este jueves 12 de diciembre, llevando algo de calma a un área clave para el desarrollo deportivo. Sin embargo, lejos de cerrar el capítulo, el episodio encendió interrogantes. Para muchos empleados, el pago fuera de término y sin información previa representa una señal de desorganización interna que podría repetirse si no se ajustan los procesos administrativos.

LEER MÁS: Colón acelera gestiones y podría viajar a Paraguay para resolver la deuda con Alberto Espínola

La situación encendió una luz de alarma dentro de un sector que sostiene la formación del club. Los empleados esperan que lo ocurrido funcione como un llamado de atención y que la dirigencia garantice regularidad, previsibilidad y diálogo para evitar que la incertidumbre vuelva a instalarse en una de las áreas más delicadas del proyecto deportivo.

Colón cuerpos técnicos inferiores
Noticias relacionadas
un golpe que duele: colon corta su racha de 13 anos ininterrumpidos en la copa argentina

Un golpe que duele: Colón corta su racha de 13 años ininterrumpidos en la Copa Argentina

Colón volvió a perder y quedó último en la Liga Argentina.

Colón perdió ante Jujuy Básquet y quedó último en la Liga Argentina

colon acelera gestiones y podria viajar a paraguay para resolver la deuda con alberto espinola

Colón acelera gestiones y podría viajar a Paraguay para resolver la deuda con Alberto Espínola

limpieza en colon: colotto define salidas para 2026 y mantiene dos incognitas clave

Limpieza en Colón: Colotto define salidas para 2026 y mantiene dos incógnitas clave

Lo último

Todos los títulos de liga que ganaron Racing y Estudiantes en su historia

Todos los títulos de liga que ganaron Racing y Estudiantes en su historia

Facundo Taborda dejó Colón para probar suerte en Racing de Córdoba

Facundo Taborda dejó Colón para probar suerte en Racing de Córdoba

Briatore elogió el cambio de Colapinto en Alpine y apuesta a la dupla con Gasly

Briatore elogió el cambio de Colapinto en Alpine y apuesta a la dupla con Gasly

Último Momento
Todos los títulos de liga que ganaron Racing y Estudiantes en su historia

Todos los títulos de liga que ganaron Racing y Estudiantes en su historia

Facundo Taborda dejó Colón para probar suerte en Racing de Córdoba

Facundo Taborda dejó Colón para probar suerte en Racing de Córdoba

Briatore elogió el cambio de Colapinto en Alpine y apuesta a la dupla con Gasly

Briatore elogió el cambio de Colapinto en Alpine y apuesta a la dupla con Gasly

El lateral izquierdo que Leonardo Madelón pretendería para Unión

El lateral izquierdo que Leonardo Madelón pretendería para Unión

Almagro B se despidió en la quinta posición del Oficial A2

Almagro B se despidió en la quinta posición del Oficial A2

Ovación
Facundo Taborda dejó Colón para probar suerte en Racing de Córdoba

Facundo Taborda dejó Colón para probar suerte en Racing de Córdoba

Un golpe que duele: Colón corta su racha de 13 años ininterrumpidos en la Copa Argentina

Un golpe que duele: Colón corta su racha de 13 años ininterrumpidos en la Copa Argentina

El dato que lo destaca a Unión en la Copa Argentina

El dato que lo destaca a Unión en la Copa Argentina

Violencia en Santa Fe: Andrés Merlos quedó acorralado tras la final de la Liga Casildense

Violencia en Santa Fe: Andrés Merlos quedó acorralado tras la final de la Liga Casildense

Pipo Desvaux reveló claves de la charla anual y llamó a un cambio profundo en Unión

Pipo Desvaux reveló claves de la charla anual y llamó a un cambio profundo en Unión

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Ainda llega a Santa Fe presentando Fuimos los dos, su último disco

Ainda llega a Santa Fe presentando "Fuimos los dos", su último disco

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles