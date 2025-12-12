Colón frenó un conflicto: se regularizaron los pagos a los cuerpos técnicos de las inferiores

La dirigencia abonó los salarios adeudados a cuerpos técnicos y preparadores físicos, luego de una jornada marcada por la incertidumbre en Colón.

La jornada del 12 de diciembre trajo finalmente alivio para los técnicos y preparadores físicos de las inferiores de Colón, quienes habían encendido la alarma luego de no cobrar en los plazos habituales. El pago se efectivizó durante la mañana, aunque el episodio dejó expuestas fallas administrativas y un profundo malestar interno que la dirigencia no podrá ignorar.

Sueldos atrasados en Colón: un problema que preocupó a todo el club

El conflicto se había iniciado cuando los cuerpos técnicos advirtieron que no habían recibido el depósito correspondiente a diciembre, algo inusual para un club que suele cumplir entre el 1 y el 5 de cada mes. La falta de comunicación formal agravó el clima: desde adentro aseguraban que la única respuesta recibida era que “no se dio la orden al área contable”, sin precisiones sobre la fecha de pago ni explicaciones claras sobre el retraso.

Pagos confirmados: alivio, pero también señales de alerta

La comisión directiva regularizó los sueldos este jueves 12 de diciembre, llevando algo de calma a un área clave para el desarrollo deportivo. Sin embargo, lejos de cerrar el capítulo, el episodio encendió interrogantes. Para muchos empleados, el pago fuera de término y sin información previa representa una señal de desorganización interna que podría repetirse si no se ajustan los procesos administrativos.

LEER MÁS: Colón acelera gestiones y podría viajar a Paraguay para resolver la deuda con Alberto Espínola

La situación encendió una luz de alarma dentro de un sector que sostiene la formación del club. Los empleados esperan que lo ocurrido funcione como un llamado de atención y que la dirigencia garantice regularidad, previsibilidad y diálogo para evitar que la incertidumbre vuelva a instalarse en una de las áreas más delicadas del proyecto deportivo.