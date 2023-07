Colón tiene en la mira a un marcador central de Boca

El mercado de pases para Colón comienza a moverse. La primera gestión fue la venta nada menos de Facundo Farías al Inter Miami, sin embargo lo que rápidamente pretende Néstor Gorosito es la llegada de refuerzos . Y no es para menos, luego de la pobre campaña que viene protagonizando el elenco sabalero.

El primer nombre que se mencionó fue el del paraguayo Carlos Rolón, a quien Gorosito dirigió en su paso por Olimpia. Pero en las últimas horas surgió el nombre de otro zaguero. Se trata de Gabriel Aranda, quien está en Boca y que no viene jugando, dado que no está entre las preferencias de Jorge Almirón lesión. El defensor de 22 años había sufrido un esguince de rodilla y luego de recuperarse no estuvo en la consideración del técnico.

Pero además del interés de Colón, hay otros cuatro equipos que averiguaron la situación de Aranda. Ellos son: Defensa y Justicia, Huracán y Godoy Cruz. Aranda disputó 14 partidos con la camiseta de Boca y en lo que va del año, no sumó minutos. Por ahora se trata de un nombre que está en carpeta, más allá de que la dirigencia maneja otras opciones.