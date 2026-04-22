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Medrán afronta una semana con varias dudas en Colón pensando en Godoy Cruz

Colón prepara un duelo clave ante Godoy Cruz en el Brigadier López, con varias piezas en duda y la necesidad urgente de volver al triunfo

Ovación

Por Ovación

22 de abril 2026 · 15:32hs
Medrán afronta una semana con varias dudas en Colón pensando en Godoy Cruz

Prensa Colón

La semana no viene tranquila para Colón tras el golpe sufrido ante Morón y los entrenamientos tienen más preguntas que certezas de cara al compromiso del domingo frente a Godoy Cruz, desde las 19, en el Brigadier López por la fecha 11 de la zona A de la Primera Nacional.

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El objetivo es hacerse fuerte en casa para sostener la campaña. Pero en la previa, el técnico debe resolver varios frentes abiertos. Uno de los principales focos está en el arco. El regreso a los entrenamientos de Matías Budiño reabre la disputa por el puesto y obliga a tomar una decisión clave bajo los tres palos.

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Una variante obligada y quizás otras tácticas en Colón

A eso se suma la incertidumbre por el estado físico de Ignacio Lago, cuya situación todavía no está del todo clara, y la necesidad de rearmar el equipo tras la expulsión de Matías Muñoz, una baja sensible para el armado del mediocampo.

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Agust&iacute;n Toledo tiene chances de ser titular en Col&oacute;n

Agustín Toledo tiene chances de ser titular en Colón

En ese sector, el nombre que pica en punta es Agustín Toledo, quien aparece como la alternativa más natural para ocupar ese lugar. Sin embargo, no se descarta un movimiento táctico: que Ezequiel Medrán vuelva a cerrar líneas con Ignacio Antonio y libere un cupo para sumar mayor peso ofensivo, como Matías Godoy.

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Demasiadas variables en una semana corta y determinante. Colón necesita respuestas rápidas, no solo desde los nombres sino también desde el rendimiento. Porque más allá de las dudas, el margen empieza a achicarse y el Sabalero sabe que en casa no puede dejar pasar otra oportunidad.

Colón Godoy Cruz Ezequiel Medrán
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