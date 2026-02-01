La deuda por el pase de Sanguina, otro frente a resolver en Colón

Para sumar a Mauro Peinipil, la dirigencia de Colón debió resolver un reclamo de Independiente Rivadavia por el pase de Jorge Sanguina. ¿De cuánto es?

La situación económica sigue siendo uno de los grandes desafíos para la actual dirigencia de Colón y, en ese contexto, la deuda por el pase de Jorge Sanguina se convirtió en un nuevo dolor de cabeza. El conflicto salió a la superficie cuando el club necesitó ordenar su frente financiero para sumar a Mauro Peinipil.

• LEER MÁS: Colón inicia otra semana de trabajo con un Medrán que va definiendo la base titular

El reclamo pertenece a Independiente Rivadavia, con la que la conducción anterior nunca terminó de abonar por el delantero paraguayo. Se trató de una operación que, con el paso del tiempo, terminó siendo claramente desfavorable para el Sabalero: Sanguina pasó varios meses lesionado, casi no pudo aportar en lo deportivo y finalmente se marchó a préstamo a Paraguay.

Sanguina 5.jpg Pagarle a Independiente Rivadavia, otro tema pendiente en Colón.

La deuda, que permanecía latente, escaló hasta convertirse en una amenaza concreta en los escritorios de FIFA y AFA. Fue allí donde intervino el actual presidente José Alonso, quien logró desactivar un conflicto mayor y evitar sanciones inmediatas. Sin embargo, la realidad es clara: la obligación sigue vigente y hay que pagarla.

• LEER MÁS: Colón suma caras nuevas pero sigue activo en el mercado

¿Cuánto le debe Colón a Independiente Rivadavia?

Si bien no trascendieron cifras oficiales, de manera extraoficial el saldo rondaría los 180.000 dólares. Un monto que se suma a un escenario económico ya complejo, en el que la nueva conducción desembolsó más de un millón de dólares en apenas 40 días, entre deudas heredadas y compromisos urgentes.

• LEER MÁS: Colón reclama y Platense demora el pago por Leonel Picco

El panorama expone con crudeza el estado de situación que enfrenta Colón fuera de la cancha. La limpieza de pasivos avanza, pero el ordenamiento total todavía está lejos, y la deuda por Sanguina aparece como otro ejemplo de una estantería que sigue necesitando ajustes profundos.