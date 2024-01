Colón hizo oficial la contratación del delantero Ignacio Lado, con una producción especial en la que participó Toto Iñíguez, ganador del The Best

Lago tiene 21 años (nació el 5 de agosto de 2002, en Isidro Casanova). Arrancó su carrera en Almirante Brown, donde desde 2017 a 2020 jugó 31 partidos, con tres goles, en tanto que luego pasó a Talleres, en la temporada 2020/2021, con seis partidos y sin conquistas. Pasó a San Martín de San Juan en 2022, donde disputó 16 partidos y anotó cuatro goles, y viene de actuar en Atlético de Rafaela, con 33 presentaciones y cinco conquistas.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FColonOficial%2Fstatus%2F1748438951633793241&partner=&hide_thread=false Manuel Ignacio Lago



Posición: Delantero

Fecha de Nacimiento: 05/08/2002 (21 años)

Nacionalidad: Argentina

Altura: 175 cm

Peso: 72 kg#SomosFamilia pic.twitter.com/7JAbqyJqhJ — Club Atlético Colón (@ColonOficial) January 19, 2024

Está hace unos días ya entrenando con el plantel en el predio 4 de Junio y recién ahora tuvo su presentación en sociedad. En este caso, de manera particular con una producción junto a Toto Iñíguez, flamante ganador del premio de The Best en Londre en la terna a Mejor Aficción. Firma contrato por un año. "Un gusto estar acá y unirme a la familia sabalera", dijo.