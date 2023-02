Colón está último y es el único que no sumó en la Liga Profesional

En la previa del Clásico Santafesino, Colón terminó la 3ª fecha último, siendo el único que no sumó puntos en esta Liga Profesional

Antes de arrancar esta temporada, la dirigencia de Colón le notificó al DT Marcelo Saralegui que el presupuesto era acotado para armar el plantel. Algo que no amilanó al uruguayo, que aceptó las condiciones y trajo los jugadores que pudo . Se notó que se perdió jerarquía, pero se apostó a lo colectivo más allá de los nombres. Sin embargo, el comienzo no es para nada bueno, con tres derrotas en fila y un funcionamiento que deja mucho que desear.

No solo los hinchas lo notan, sino los propios protagonistas. El tema es que, pese a los intentos, todavía no se pudo torcer el rumbo. Una tónica es que siempre empezó perdiendo y luego no le alcanzó con cambiar la actitud para aunque sea sumar.

Esto viene de arrastre, ya que el Sabalero lleva seis sin ganar, pero pocos pensaban que podía darse este escenario con la llegada de caras nuevas y el inflador anímico del conductor charrúa, que duró apenas en los tres primeros partidos de 2022. Después, todo se vino a pique.

Lamentablemente, al culminar la tercera fecha de la Liga Profesional, Colón está último, siendo incluso el único equipo que no tiene unidades. Si bien es cierto que esta historia recién comienza, es una señal de alerta atendiendo a que el promedio se viene desinflando y que hay un descenso por tabla.

Colón tabla.jpg Al cabo de las tres primeras fechas de la Liga Profesional, Colón está último, sin puntos.

Encima ahora se viene el Clásico Santafesino, donde Marcelo Saralegui se juega todo –posiblemente no siga sin importar el resultado– para intentar cortar esta malaria que hace mella en la campaña. La gente siempre tiene esperanzas y el cuerpo técnico y los jugadores también, sobre todo si se mira la tabla, pero habrá que genera un cambio radical para enderezar el barco.