Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón tiene en la mira a un marcador central que juega en Quilmes

Colón debe conformar un plantel nuevo y es por eso que llegarán muchos refuerzos y en todas las líneas, entre ellas en el bloque defensivo

Ovación

Por Ovación

7 de diciembre 2025 · 12:29hs
Colón tiene en carpeta al marcador central Federico Tévez.

Colón tiene en carpeta al marcador central Federico Tévez.

Para afrontar el 2026, Colón necesitará entre 12 y 15 refuerzos y la idea de Ezequiel Medrán es la de sumar futbolistas en todas las líneas. Entre ellas, en la defensa, donde tiene pocas opciones, ante las bajas confirmadas y las que se darán a futuro.

Colón le apunta a un marcador central

Por ello, en estos días comienzan a surgir varios nombres, que no solo tendrán que ser del gusto de Medrán, sino que las gestiones se darán con el consenso de la dirigencia y con el aval del flamante director deportivo Diego Colotto.

En las últimas horas, apareció el nombre de un marcador central que Colón tendría en la mira, pero que también está en la carpeta de otros clubes.

El nombre en cuestión es el de Federico Tévez, marcador central derecho de 26 años que juega en Quilmes y que tiene contrato hasta junio del 2026.

LEER MÁS: "Debemos conformar un Colón protagonista, con futbolistas que jueguen a lo que quiere el DT"

Y es que en enero de este año, Tigre adquirió el 50% de la ficha del defensor, quien firmó un contrato hasta diciembre del 2027. Sin embargo, seis meses después, lo cedió a préstamo a Quilmes sin llegar a debutar con la camiseta del Matador.

El técnico de Tigre Diego Dabove no lo tuvo en cuenta y por ese motivo retornó a Quilmes, club en el cual hizo toda su trayectoria, debutando en 2022 y sumando 79 partidos con la camiseta del Cervero y marcando tres goles.

Pero no solo Colón estaría interesado en el futbolista, sino que también Ferro lo tiene en la mira y en Quilmes, pese a jugar poco esta temporada, pretenden retenerlo, ya que tiene seis meses más de contrato.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/RodriAgustinR/status/1997370066518606067&partner=&hide_thread=false

Colón marcador central Quilmes
Noticias relacionadas
El Pulga Rodríguez tiene un año más de contrato con Colón, pero es factible que emigre ya que no es prioridad para Medrán.

Volvió a Colón por pedido unánime de los hinchas y ahora se iría en silencio

El plantel de Colón comenzaría a cobrar la deuda a partir del martes.

¿Cuándo comienza el plantel de Colón a cobrar la deuda?

Dimas Garateguy animará la única pelea profesional en el gimnasio Roque Otrino de Colón.

Vuelve el boxeo profesional al Club Atlético Colón

Mauricio Risso es un candidato para convertirse en secretario técnico de Colón.

Colón sumará un secretario técnico y Mauricio Risso es uno de los candidatos

Lo último

Argentinos preparan la Visa: ciudades, días y estadios faraónicos para la Scaloneta en el Mundial

Argentinos preparan la Visa: ciudades, días y estadios faraónicos para la Scaloneta en el Mundial

Colapinto se descargó tras un año complicado en Alpine: Gracias a Dios ya terminó este año

Colapinto se descargó tras un año complicado en Alpine: "Gracias a Dios ya terminó este año"

La lista de todos los campeones de la Fórmula 1 a la que se sumó Lando Norris

La lista de todos los campeones de la Fórmula 1 a la que se sumó Lando Norris

Último Momento
Argentinos preparan la Visa: ciudades, días y estadios faraónicos para la Scaloneta en el Mundial

Argentinos preparan la Visa: ciudades, días y estadios faraónicos para la Scaloneta en el Mundial

Colapinto se descargó tras un año complicado en Alpine: Gracias a Dios ya terminó este año

Colapinto se descargó tras un año complicado en Alpine: "Gracias a Dios ya terminó este año"

La lista de todos los campeones de la Fórmula 1 a la que se sumó Lando Norris

La lista de todos los campeones de la Fórmula 1 a la que se sumó Lando Norris

La delicada situación del transporte en Santa Fe reabre el debate por el costo y la calidad del servicio

La delicada situación del transporte en Santa Fe reabre el debate por el costo y la calidad del servicio

Colón tiene en la mira a un marcador central que juega en Quilmes

Colón tiene en la mira a un marcador central que juega en Quilmes

Ovación
Villarruel: Se contactaron conmigo de Colón, pero necesitaba tener la revancha en Morón

Villarruel: "Se contactaron conmigo de Colón, pero necesitaba tener la revancha en Morón"

Colón tiene en la mira a un marcador central que juega en Quilmes

Colón tiene en la mira a un marcador central que juega en Quilmes

Colapinto se descargó tras un año complicado en Alpine: Gracias a Dios ya terminó este año

Colapinto se descargó tras un año complicado en Alpine: "Gracias a Dios ya terminó este año"

Colapinto se despidió de la temporada de la F1 con un último puesto en Abu Dhabi

Colapinto se despidió de la temporada de la F1 con un último puesto en Abu Dhabi

La lista de todos los campeones de la Fórmula 1 a la que se sumó Lando Norris

La lista de todos los campeones de la Fórmula 1 a la que se sumó Lando Norris

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"