Colón tiene en la mira a un marcador central que juega en Quilmes

Colón debe conformar un plantel nuevo y es por eso que llegarán muchos refuerzos y en todas las líneas, entre ellas en el bloque defensivo

Para afrontar el 2026, Colón necesitará entre 12 y 15 refuerzos y la idea de Ezequiel Medrán es la de sumar futbolistas en todas las líneas. Entre ellas, en la defensa, donde tiene pocas opciones, ante las bajas confirmadas y las que se darán a futuro.

Por ello, en estos días comienzan a surgir varios nombres, que no solo tendrán que ser del gusto de Medrán, sino que las gestiones se darán con el consenso de la dirigencia y con el aval del flamante director deportivo Diego Colotto.

En las últimas horas, apareció el nombre de un marcador central que Colón tendría en la mira, pero que también está en la carpeta de otros clubes.

El nombre en cuestión es el de Federico Tévez, marcador central derecho de 26 años que juega en Quilmes y que tiene contrato hasta junio del 2026.

LEER MÁS: "Debemos conformar un Colón protagonista, con futbolistas que jueguen a lo que quiere el DT"

Y es que en enero de este año, Tigre adquirió el 50% de la ficha del defensor, quien firmó un contrato hasta diciembre del 2027. Sin embargo, seis meses después, lo cedió a préstamo a Quilmes sin llegar a debutar con la camiseta del Matador.

El técnico de Tigre Diego Dabove no lo tuvo en cuenta y por ese motivo retornó a Quilmes, club en el cual hizo toda su trayectoria, debutando en 2022 y sumando 79 partidos con la camiseta del Cervero y marcando tres goles.

Pero no solo Colón estaría interesado en el futbolista, sino que también Ferro lo tiene en la mira y en Quilmes, pese a jugar poco esta temporada, pretenden retenerlo, ya que tiene seis meses más de contrato.