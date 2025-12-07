Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón se rearma con dos scouting que se suman al proyecto de Diego Colotto

Diego Colotto llega para asumir como mánager de Colón, pero ya hay dos scouting trabajando para el armado del plantel. ¿Quiénes son?

7 de diciembre 2025 · 15:43hs
La llegada de Diego Colotto a Colón como mánager el próximo martes por la tarde promete más de una novedad. Desembarcará con una estructura de trabajo propia, pensada para un club que necesita una reconstrucción profunda y decisiones acertadas desde el primer día.

• LEER MÁS: "Debemos conformar un Colón protagonista, con futbolistas que jueguen a lo que quiere el DT"

La dirigencia ya hizo su parte: José Alonso confirmó que hay dos scouting incorporados al proyecto, y ambos tendrán roles clave en la identificación de jugadores para el armado del plantel que competirá en la Primera Nacional 2026, un torneo que no admite margen de error y exige una búsqueda quirúrgica.

• LEER MÁS: Alonso: "Los jugadores de Colón que tienen cierta edad, me parece que no continuarán"

Analista con recorrido internacional para Colón

Uno de los nombres que ya trabajan para el Sabalero por lo que pudo saber UNO Santa Fe es Lautaro Crispino, que cuenta con una trayectoria amplia y diversa en Villa San Carlos, Quilmes, Patronato, Selección de Venezuela y algunos clubes de Europa.

image
Lautaro Crispino será uno de los scoutingde Colón.

Lautaro Crispino será uno de los scoutingde Colón.

Crispino, además, es entrenador con licencia, un plus que le permite analizar perfiles desde una mirada táctica integrada. Su experiencia en mercados no tradicionales suma un componente diferencial para una categoría donde muchas veces aparecen oportunidades “fuera del radar”.

• LEER MÁS: Se viene una semana clave en Colón para pagarle al plantel y levantar la inhibición

Será uno de los ojos principales del proyecto Colotto en el día a día dentro de Santa Fe y su función será detectar perfiles compatibles con el estilo competitivo, físico y emocional que exige la Primera Nacional.

• LEER MÁS: Villarruel: "Se contactaron conmigo de Colón, pero necesitaba tener la revancha en Morón"

Un buscador a distancia en Colón

El otro scout incorporado, tras lo que le acercaron a UNO Santa Fe, es Francisco Alonso Kegreiss, quien tendrá una función estratégica: seguir de cerca el mercado de Buenos Aires, la región donde más futbolistas se mueven y donde suelen aparecer oportunidades de corto plazo. Su recorrido incluye: Montevideo City Torque, Excursionistas, Quilmes y Gimnasia y Esgrima La Plata.

Con experiencia en distintas estructuras, Kegreiss combina una mirada con conocimiento profundo del fútbol del AMBA y alrededores, una zona clave para detectar jugadores adaptables a la dinámica del ascenso.

• LEER MÁS: Colón tiene en la mira a un marcador central que juega en Quilmes

La idea de Colotto es clara: profesionalizar la búsqueda, evitar errores de contrataciones pasadas y construir un plantel con un sentido común dentro de la cancha. Para eso, la charla profunda con Ezequiel Medrán será el primer paso, pero el trabajo de scouting será el pilar que sostendrá el armado del equipo. Colón apunta a un ciclo donde cada refuerzo sea estudiado, validado y contextualizado.

Colón Diego Colotto José Alonso
