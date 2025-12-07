"Debemos conformar un Colón protagonista, con futbolistas que jueguen a lo que quiere el DT"

El presidente de Colón José Alonso habló sobre la llegada de Diego Colotto, como así también del desafío que tienen por delante

A pocos días d e asumir como presidente de Colón, José Alonso habló sobre la llegada de Diego Colotto, ponderando las virtudes de quien será el director deportivo.

Pero también, tuvo tiempo de criticar a la gestión que dejó el club, marcando los errores que se cometieron en los últimos dos años y las consecuencias que eso tiene.

Alonso habló sobre Colotto y el desafío que tiene Colón a futuro

En el inicio de la charla que tuvo con Mundo Ascenso por Radio La Red AM 910, habló sobre Colotto y dijo: "Es una persona prudente, con mucha experiencia, inteligente, pasional y muy laburador. Conoce la categoría, es simple, sencillo y tiene un montón de valores por fuera de su profesión. Por eso lo queremos con nosotros".

Y siguió: "Yo lo conocía y era un anhelo que en algún momento pudiera trabajar en Colón. Pero además, Diego tiene una cosa importante, él es manager y no quiere ser técnico. Y eso tranquiliza mucho al que lo precede. Él actúa como manager, es una persona muy clara y tiene convencimiento".

En relación a todo lo malo que vivió Colón opinó: "Yo nunca presidí la institución, pero estuve cercano al expresidente José Vignatti y siempre Colón tuvo su historia, sus vaivenes y sus idas y vueltas, pero siempre fue un club que trascendía y que no pasaba desapercibido".

Para luego agregar: "Pero en los últimos dos años hubo falta de gestión convirtiendo al club en una anarquía sin rumbo. Y eso hizo a Colón un equipo titubeante, inexepresivo, sin alma, sin garra ni coraje. Colón perdíó la mística y esa desidia que percibimos todos, hizo que estuviéramos al borde de descender a una tercera categoría.

"Era un plantel anémico, sin rebeldia ni empatía entre los jugadores. La Primera Nacional es una categoría en la que se necesita jugar como equipo, no hay muchos jugadores clases A, por lo cual tienen la obligación de jugar como equipo priorizando el aspecto colectivo, por sobre lo individual", manifestó el presidente sabalero.

A la hora de opinar sobre la herencia que recibieron, Alonso respondió: "Nos encontramos con un gran desorden administrativo y con problemas económicos muy gravitantes, pero los tenemos controlados y lo vamos a sacar adelante".

"En estos últimos dos años se fueron jugadores libres o por muy poca plata. Desarmaron la estructura del fútbol formativo y no hay patrimonio para vender. De todos modos, tenemos unos cuantos chicos muy buenos y ahora debemos armar un preselectivo", detalló Alonso.

En otro tramo de la charla, Alonso aseveró: "La Primera Nacional es muy distinta a la Primera División dado que hay muchos equipos con estructuras federales. Y en ellas intervienen muchos dirigentes en las instituciones que tienen poder político o empresarial muy fuerte y las provincias sueñan con tener un equipo en Primera División".

Por último, el presidente sabalero se refirió a la conformación del plantel: "Los jugadores de la Primera Nacional son apetecibles para muchos clubes de Primera División, sobre todo para los más chicos, que no pueden salir a gastar y traer jugadores del exterior. Y eso eleva el costo de los jugadores para poder incorporarlos. Pero nuestra obligación es conformar un equipo competitivo, con jugadores que jueguen a lo que quiere el técnico".