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Colón: un reclamo de la lista Dr. Magdalena reabre dudas institucionales

Desde la lista que encabeza Ricardo Magdalena advirtieron por la falta del informe trimestral y plantearon interrogantes sobre la transparencia de Colón.

Ovación

Por Ovación

26 de marzo 2026 · 16:20hs
Colón: un reclamo de la lista Dr. Magdalena reabre dudas institucionales

A casi cuatro meses del inicio de la actual gestión en Colón, la lista Dr. Ricardo Magdalena difundió un documento en el que expone una serie de cuestionamientos institucionales vinculados al control interno del club. En el escrito, el espacio opositor pone el foco en la Sindicatura y en la falta de información hacia los socios.

Colón: reclamo por el informe trimestral de la Sindicatura

El eje central del planteo gira en torno a la ausencia del informe que, según el estatuto, debe presentar la Sindicatura. En ese sentido, desde el espacio señalaron que “a casi cuatro meses de iniciada la gestión... aún no ha presentado el informe trimestral previsto”, y remarcaron que dicho documento resulta “esencial para garantizar la transparencia institucional”. En esa línea, sostienen que los socios deberían contar con esa información para ejercer un adecuado control sobre la gestión administrativa y financiera del club.

La lista opositora también vincula la situación actual con gestiones anteriores, al afirmar que “esta omisión repite un patrón que se viene dando durante las gestiones Vignatti-Alonso”, en referencia a un presunto funcionamiento deficiente del órgano de control. Asimismo, describen a la actuación de la Sindicatura como “nula” en etapas previas y advierten que en el presente “la situación parece reiterarse”, al considerar que no hubo un accionar activo frente a los cambios recientes en la institución.

José Alonso José Vignatti

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La lista Magdalena apunta contra el rol de la minoría

Otro de los ejes del comunicado está centrado en el desempeño de la minoría dirigencial, actualmente representada por la lista Sangre de Campeones, encabezada por Ricardo Luciani, a la que califican como “absolutamente inexistente y endeble”. En ese marco, cuestionan que su intervención se haya limitado a “un comunicado de apoyo a la Comisión Directiva”, al tiempo que subrayan que su función no es acompañar políticamente, sino “controlar, fiscalizar e informar”.

Ricardo Luciani

Interrogantes sobre balances y denuncias

El escrito incluye además una serie de interrogantes sobre aspectos sensibles de la vida institucional del club. Entre ellos, mencionan la situación de los libros contables, la falta de aprobación de balances y el origen de fondos utilizados en la actual gestión.

En ese sentido, plantean preguntas como: “¿Cuál es el estado real del club ante la denunciada desaparición de libros contables?” o “¿Qué consecuencias generó la no aprobación del balance?”, sin brindar detalles adicionales. También hacen referencia a posibles implicancias del denominado “escándalo AFA”, al señalar que “los socios desconocemos si produjo o puede producir perjuicios concretos”.

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Pedido de mayor transparencia en Colón

Finalmente, desde la lista “Dr. Ricardo Magdalena” remarcaron la necesidad de fortalecer los mecanismos de control interno y garantizar el acceso a la información, al sostener que “la falta de claridad no solo genera incertidumbre, sino que debilita la confianza institucional”. De esta manera, el espacio opositor dejó planteada su postura en torno al funcionamiento de los órganos de fiscalización, en un contexto donde la vida política de Colón continúa atravesada por tensiones dirigenciales.

Colón Ricardo Magdalena José Alonso Ricardo Luciani
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