Los paupérrimos números de Colón como visitante desde que descendió a la Primera Nacional

Colón arrastra estadísticas muy flojas fuera de Santa Fe desde 2024. La caída ante San Telmo profundizó una tendencia negativa.

El rendimiento de Colón como visitante se transformó en una de las principales preocupaciones en su estadía en la Primera Nacional. Lejos de mejorar con el paso de las temporadas, los números evidencian una tendencia cada vez más negativa, que se acentuó tras la reciente derrota 3-1 ante San Telmo en la Isla Maciel.

El próximo desafío será este domingo desde las 16 frente a Patronato, en el Presbítero Bartolomé Grella, donde el equipo intentará empezar a revertir una estadística que ya luce alarmante.

2024: irregular, pero competitivo para Colón

En su primera temporada en la categoría, Colón mostró una campaña visitante irregular, aunque dentro de parámetros aceptables. Finalizó en el puesto 21 sobre 38 equipos.

En 19 partidos, ganó 4, empató 6 y perdió 9, con 13 goles a favor y 15 en contra (-2). Sumó 18 puntos, con una efectividad del 31,5%.

Entre sus resultados más destacados aparecen triunfos ante Deportivo Morón (2-0), Brown de Adrogué (4-0) y Almagro (2-0), aunque también acumuló varias caídas consecutivas en el tramo final del torneo.

2025: el derrumbe de Colón

La temporada siguiente marcó un claro retroceso. Colón terminó 32° en la tabla de visitantes, con números muy preocupantes.

Estudiantes de Buenos Aires Colón El 2025 fue lamentable desde los números para Colón jugando fuera de Santa Fe. IG caestudiantes

En 17 encuentros, apenas ganó 3, empató 1 y perdió 13. Convirtió 12 goles y recibió 28 (-16), sumando solo 10 puntos y una efectividad del 19,6%.

Las derrotas se multiplicaron y el equipo mostró grandes dificultades para sostener resultados fuera de casa. Incluso en partidos donde convirtió, no logró hacerse fuerte, evidenciando fragilidad defensiva y falta de regularidad.

2026: el inicio no cambia la tendencia en Colón

En lo que va de la actual temporada, el panorama no muestra mejoras. Colón disputó dos partidos como visitante: empate 0-0 ante Central Norte y la dura caída 3-1 frente a San Telmo.

Más allá de lo corto del recorrido, los números siguen en línea con lo ocurrido en 2025, con un equipo que no logra hacerse fuerte fuera de Santa Fe.

Con este contexto, la visita a Patronato aparece como una prueba clave. No solo por los puntos en juego, sino por la necesidad urgente de cambiar una imagen que se repite desde hace tiempo.

El balance total: una estadística alarmante

Sumando las temporadas 2024, 2025 y lo disputado en 2026, Colón acumula:

38 partidos como visitante

7 victorias

8 empates

23 derrotas

28 puntos obtenidos sobre 114 posibles

Efectividad: 24,5%

Goles a favor: 26

Goles en contra: 46

Diferencia de gol: -20

Números que explican gran parte de las dificultades del equipo en la categoría y que obligan a una reacción inmediata si pretende ser protagonista. El desafío está planteado: empezar a cambiar la historia fuera de casa.