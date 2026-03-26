Uno Santa Fe | Colón | Colón

Los paupérrimos números de Colón como visitante desde que descendió a la Primera Nacional

Colón arrastra estadísticas muy flojas fuera de Santa Fe desde 2024. La caída ante San Telmo profundizó una tendencia negativa.

Ovación

Por Ovación

26 de marzo 2026 · 10:46hs
Los paupérrimos números de Colón como visitante desde que descendió a la Primera Nacional

El rendimiento de Colón como visitante se transformó en una de las principales preocupaciones en su estadía en la Primera Nacional. Lejos de mejorar con el paso de las temporadas, los números evidencian una tendencia cada vez más negativa, que se acentuó tras la reciente derrota 3-1 ante San Telmo en la Isla Maciel.

El próximo desafío será este domingo desde las 16 frente a Patronato, en el Presbítero Bartolomé Grella, donde el equipo intentará empezar a revertir una estadística que ya luce alarmante.

2024: irregular, pero competitivo para Colón

En su primera temporada en la categoría, Colón mostró una campaña visitante irregular, aunque dentro de parámetros aceptables. Finalizó en el puesto 21 sobre 38 equipos.

En 19 partidos, ganó 4, empató 6 y perdió 9, con 13 goles a favor y 15 en contra (-2). Sumó 18 puntos, con una efectividad del 31,5%.

Entre sus resultados más destacados aparecen triunfos ante Deportivo Morón (2-0), Brown de Adrogué (4-0) y Almagro (2-0), aunque también acumuló varias caídas consecutivas en el tramo final del torneo.

2025: el derrumbe de Colón

La temporada siguiente marcó un claro retroceso. Colón terminó 32° en la tabla de visitantes, con números muy preocupantes.

Estudiantes de Buenos Aires Colón
El 2025 fue lamentable desde los n&uacute;meros para Col&oacute;n jugando fuera de Santa Fe.

El 2025 fue lamentable desde los números para Colón jugando fuera de Santa Fe.

En 17 encuentros, apenas ganó 3, empató 1 y perdió 13. Convirtió 12 goles y recibió 28 (-16), sumando solo 10 puntos y una efectividad del 19,6%.

Las derrotas se multiplicaron y el equipo mostró grandes dificultades para sostener resultados fuera de casa. Incluso en partidos donde convirtió, no logró hacerse fuerte, evidenciando fragilidad defensiva y falta de regularidad.

2026: el inicio no cambia la tendencia en Colón

En lo que va de la actual temporada, el panorama no muestra mejoras. Colón disputó dos partidos como visitante: empate 0-0 ante Central Norte y la dura caída 3-1 frente a San Telmo.

Más allá de lo corto del recorrido, los números siguen en línea con lo ocurrido en 2025, con un equipo que no logra hacerse fuerte fuera de Santa Fe.

Con este contexto, la visita a Patronato aparece como una prueba clave. No solo por los puntos en juego, sino por la necesidad urgente de cambiar una imagen que se repite desde hace tiempo.

El balance total: una estadística alarmante

Sumando las temporadas 2024, 2025 y lo disputado en 2026, Colón acumula:

  • 38 partidos como visitante
  • 7 victorias
  • 8 empates
  • 23 derrotas
  • 28 puntos obtenidos sobre 114 posibles
  • Efectividad: 24,5%
  • Goles a favor: 26
  • Goles en contra: 46
  • Diferencia de gol: -20

Números que explican gran parte de las dificultades del equipo en la categoría y que obligan a una reacción inmediata si pretende ser protagonista. El desafío está planteado: empezar a cambiar la historia fuera de casa.

Colón Primera Nacional Santa Fe
Noticias relacionadas
apertura asb: jueves con duelo de invictos y continuidad de la fecha 3 en ambas zonas

Apertura ASB: jueves con duelo de invictos y continuidad de la fecha 3 en ambas zonas

golpe de timon en colon: medran ajusta piezas y busca reaccion en parana

Golpe de timón en Colón: Medrán ajusta piezas y busca reacción en Paraná

colon cayo sobre la hora ante lanus y se complica en la reserva

Colón cayó sobre la hora ante Lanús y se complica en la Reserva

Daniel Zamora dirigirá el partido entre Colón y Patronato.

El partido entre Colón y Patronato tiene árbitro confirmado

Lo último

Unión recupera a Julián Palacios y Madelón empieza a perfilar el equipo para la Copa Argentina

Unión recupera a Julián Palacios y Madelón empieza a perfilar el equipo para la Copa Argentina

Anmat retiró del mercado dos lotes de productos anestésicos inyectables

Anmat retiró del mercado dos lotes de productos anestésicos inyectables

Se empieza a perfilar la lista negra en Colón: ¿quiénes son los primeros apuntados?

Se empieza a perfilar la lista negra en Colón: ¿quiénes son los primeros apuntados?

Último Momento
Unión recupera a Julián Palacios y Madelón empieza a perfilar el equipo para la Copa Argentina

Unión recupera a Julián Palacios y Madelón empieza a perfilar el equipo para la Copa Argentina

Anmat retiró del mercado dos lotes de productos anestésicos inyectables

Anmat retiró del mercado dos lotes de productos anestésicos inyectables

Se empieza a perfilar la lista negra en Colón: ¿quiénes son los primeros apuntados?

Se empieza a perfilar la lista negra en Colón: ¿quiénes son los primeros apuntados?

Ludueña se afirma en Unión: A la camiseta la siento como mi casa

Ludueña se afirma en Unión: "A la camiseta la siento como mi casa"

Colón baja el telón de la temporada con la tranquilidad del objetivo cumplido ante San Isidro

Colón baja el telón de la temporada con la tranquilidad del objetivo cumplido ante San Isidro

Ovación
Unión vuelve al Malvicino con una misión clara: recuperarse ante Regatas (C)

Unión vuelve al Malvicino con una misión clara: recuperarse ante Regatas (C)

Maximiliano Giay: La felicidad por la convocatoria de Agustín es de todo el pueblo

Maximiliano Giay: "La felicidad por la convocatoria de Agustín es de todo el pueblo"

Unión ya tiene árbitro para la Copa Argentina: Zunino impartirá justicia ante Agropecuario

Unión ya tiene árbitro para la Copa Argentina: Zunino impartirá justicia ante Agropecuario

Colón baja el telón de la temporada con la tranquilidad del objetivo cumplido ante San Isidro

Colón baja el telón de la temporada con la tranquilidad del objetivo cumplido ante San Isidro

Se realizó el lanzamiento de la Copa Santa Fe de atletismo

Se realizó el lanzamiento de la Copa Santa Fe de atletismo

Policiales
La PDI detuvo a una mujer de 27 años por ejercer ilegalmente la medicina durante 10 meses en el Samco de San José de la Esquina

La PDI detuvo a una mujer de 27 años por ejercer ilegalmente la medicina durante 10 meses en el Samco de San José de la Esquina

Sauce Viejo: balacera en el barrio La Barranquera dejó cuatro heridos, uno de ellos un adolescente de 15 años

Sauce Viejo: balacera en el barrio La Barranquera dejó cuatro heridos, uno de ellos un adolescente de 15 años

Inseguridad en la zona de boliches: un joven resistió el robo de su moto y le dispararon en ambas piernas

Inseguridad en la zona de boliches: un joven resistió el robo de su moto y le dispararon en ambas piernas

Escenario
El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe