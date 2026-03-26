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Se empieza a perfilar la lista negra en Colón: ¿quiénes son los primeros apuntados?

Aunque el torneo recién arranca, ya aparecen nombres que pican en punta para dejar el plantel de Colón en el próximo mercado de pases.

Ovación

Por Ovación

26 de marzo 2026 · 12:05hs
Se empieza a perfilar la lista negra en Colón: ¿quiénes son los primeros apuntados?

UNO Santa Fe | José Busiemi.

En Colón todavía falta recorrido para terminar la primera parte de la temporada de la Primera Nacional, pero puertas adentro ya se empieza a hablar de posibles movimientos en el próximo mercado de pases.

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El cuerpo técnico y la dirigencia analizan la situación de varios futbolistas que no vienen teniendo protagonismo o que no lograron cumplir con las expectativas, lo que derivaría en una depuración del plantel a mitad de año.

Giménez, de titular a perder terreno incluso como alternativa en Colón

Uno de los casos más notorios es el de Tomás Giménez. El arquero, que tuvo participación durante 2024 y buena parte de 2025, hoy perdió incluso su lugar como segunda opción bajo los tres palos, superado por el juvenil Tomás Paredes.

Tomás Giménez
Tomás Giménez perdió tanto lugar que ni siquiera ingresa en la nómina de concentrados en Colón.

Tomás Giménez perdió tanto lugar que ni siquiera ingresa en la nómina de concentrados en Colón.

En números, Giménez disputó 15 partidos en la Primera Nacional 2025, sumando 1.350 minutos, además de apariciones en Copa Argentina y el Reducido 2024. Sin embargo, su presente es muy distinto y su continuidad en el plantel aparece en duda.

Thaller, de ser una pieza importante a quedar relegado

Otro nombre que pica en punta en esta lista es el de Nicolás Thaller. El defensor fue uno de los futbolistas con mayor rodaje en 2025, con 23 partidos disputados y 1.875 minutos en la Primera Nacional, además de una presencia en Copa Argentina.

Sin embargo, en la actual temporada no ha sumado minutos oficiales, lo que evidencia una pérdida total de consideración dentro de la estructura del equipo.

Castro y una expectativa que todavía no se cumplió

El tercer futbolista apuntado es Facundo Castro. El delantero llegó con expectativas importantes, pero hasta el momento no logró consolidarse ni tener el impacto esperado.

En 2025 jugó 13 encuentros y marcó un gol en la Primera Nacional, mientras que en la actual temporada suma 5 apariciones, con 183 minutos en total y sin goles.

Entre lo futbolístico y la reacción del hincha

En algunos casos, la falta de minutos responde a decisiones tácticas y rendimiento, pero también influye el clima externo. En el caso de Castro, por ejemplo, existe un marcado rechazo de parte de un sector de la hinchada, lo que también condiciona su panorama.

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Si bien el libro de pases todavía está lejos de abrirse y la situación deportiva puede cambiar, hoy por hoy estos tres nombres aparecen como los principales candidatos a dejar de pertenecer al plantel sabalero en la próxima ventana de transferencias.

La segunda parte del torneo y la evolución del equipo serán determinantes, pero en Colón ya empieza a tomar forma una posible reestructuración.

Colón plantel Primera Nacional
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