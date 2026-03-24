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Medrán recupera soldados y, ¿planea cambios en Colón?

El plantel de Colón volvió a trabajar luego de la dura derrota ante San Telmo y con la mira en Patronato. Ezequiel Medrán planea meter mano entre los 11.

Ovación

Por Ovación

24 de marzo 2026 · 13:18hs
Medrán recupera soldados y, ¿planea cambios en Colón?

UNO / José Busiemi

Luego de la dura derrota ante San Telmo en la Isla Maciel, Colón retomó este martes los entrenamientos con la necesidad de dar vuelta la página y reencontrarse con su mejor versión en la Primera Nacional.

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El traspié no solo significó la pérdida del invicto en la temporada, sino que además dejó al equipo en la séptima posición de la Zona A, a tres puntos del líder Deportivo Morón. En ese contexto, el próximo compromiso aparece como una prueba exigente: el Sabalero visitará el domingo a las 16 a Patronato en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.

Medrán analiza variantes en Colón

Tal como lo había anticipado tras la caída, el entrenador Ezequiel Medrán evalúa meter mano en el equipo en busca de respuestas. El rendimiento ante San Telmo dejó varios interrogantes y abrió la puerta a posibles modificaciones en distintas líneas.

Uno de los focos está puesto en la recuperación de Matías Godoy, quien podría reaparecer y hasta ganarse un lugar en el once titular. En paralelo, el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución de Leandro Allende, aunque su regreso parece más lejano debido a un desgarro que aún demanda tiempo.

Cambios en evaluación en todas las líneas

Más allá de las recuperaciones, el bajo nivel de algunos futbolistas podría derivar en variantes obligadas. En el sector izquierdo, Facundo Castet aparece en la mira y no se descarta una modificación en esa zona, una idea que incluso ya rondaba en el cuerpo técnico antes del partido ante Acassuso.

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Mat&iacute;as Godoy estar&iacute;a listo para volver en Col&oacute;n e incluso Ezequiel Medr&aacute;n podr&iacute;a incluirlo como titular ante Patronato.

Matías Godoy estaría listo para volver en Colón e incluso Ezequiel Medrán podría incluirlo como titular ante Patronato.

En ofensiva, la falta de peso específico también genera dudas. Lucas Cano podría dejar su lugar, con Facundo Castro como una de las alternativas para ingresar desde el arranque. Otra opción que se analiza es adelantar a Lago en ataque y sumar a Godoy por la banda izquierda.

En la mitad de la cancha, tampoco se descartan movimientos. Matías Muñoz podría recuperar terreno y meterse en el equipo en lugar de Federico Lértora.

Semana clave tras un golpe inesperado

El inicio de la semana encuentra a Colón atravesado por dudas y en plena etapa de evaluación. La derrota en la Isla Maciel no estaba en los planes y obligó a replantear cuestiones futbolísticas de cara a lo que viene.

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Con varios interrogantes por resolver y la presión de volver a sumar, el Sabalero afronta días decisivos antes de visitar a Patronato, en un partido que puede marcar el rumbo inmediato del equipo.

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