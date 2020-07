Colón: Uno que todavía no vuelve y otro que se fue

Este miércoles estaba estipulado que Luis Rodríguez retornara a Santa Fe. Sin embargo, por lo que pudo averiguar UNO Santa Fe, el Pulga no volvería esta semana y recién lo haría la próxima. El delantero está en Simoca, su ciudad natal a la que viajó antes de que se decretara la cuarentena.

Teniendo en cuenta que aún no hay fecha definida para volver a los entrenamientos, es que el delantero permanecerá algunos días más en Tucumán para luego sumarse al plantel de Colón. Recordemos que el Pulga tiene contrato con el Sabalero hasta junio del 2021.

Por otra parte, este miércoles Matías Fritzler abandonó la ciudad, el volante quedó en libertad de acción luego de finalizar su vínculo el 30 de junio. En los últimos días, el jugador intimó a Colón a través de una carta documento, por la deuda que el club mantiene con el Polaco. Se dice que es un dinero muy significativo y es por ello que no hubo acuerdo.

José Vignatti le propuso que renuncie a una parte de la deuda, algo que Fritzler no aceptó. Por lo cual directamente no se llegó a hablar de una renovación de contrato, dado que antes quería solucionar la deuda. Si bien Eduardo Domínguez lo tentó para que siguiera, la dirigencia no llegó a un acuerdo.

De esta manera, Fritzler retornó a Buenos Aires en donde comenzará a analizar otras alternativas para saber en qué club seguirá su carrera futbolística. El mediocampista estaba en Colón desde mediados del 2017 cuando llegó por pedido de Domínguez que lo conocía desde su paso por Huracán.

Si bien siempre manifestó su deseo de seguir en el club, también y como es lógico de entender defendió sus intereses haciendo valer lo que estaba firmado. Trascendió que el futbolista no cobraba desde octubre el famoso contrato de derecho de imagen, de allí la deuda que se fue generando.