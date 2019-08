Colón viaja a Venezuela mientras espera con ansias un delantero

Sumergido en un presente poco grato a nivel local, que de movida puso a Colón peleando con un buen número de equipos el descenso, el próximo objetivo de los rojinegros es afrontar el partido de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Las horas fueron agitadas para el DT Pablo Lavallén, que después de reunirse con los referentes dirigenciales sabe que tiene la soga al cuello.

En la Superliga desde que llegó no paró de desperdiciar oportunidades. Antes la excusa era haber tomado un equipo que no formó. Ahora que tuvo esa posibilidad, con la chance hasta de realizar una pretemporada fuera de la ciudad, los resultados no aparecen.

Claro que esos resultados, en mayor o menor medida, siempre vienen de la mano de un rendimiento, una elaboración, un proceso de trabajo que en la práctica no se aprecia.

Siempre en el mercado de pases Lavallén quiso un 9. Es decir, consideró que ninguno de los que tiene en el plantel le dan garantías para llevar adelante su idea de juego. Por ende, más allá que los utilizó de manera oficial, el orientador considera que Leguizamón, Sandoval y Morelo no reúnen lo que busca. Mucho menos Luis Rodríguez.

Entonces esa búsqueda, para nada sencilla, va llegando a su fin porque los tiempos se acortan y el que dispone Colón expira a la brevedad.

Primero fue la novela Cauterucchio, jugador con gran salario pero opaco presente en México. Y en los últimos días llegaron, o al menos se conocieron, dos posibilidad de jugadores con las características busca el actual entrenador rojinegro.

Uno es el argentino Leonardo Ulloa, con buen presente en Pachuca (14 goles en 33 partidos), pero con ganas de pegar la vuelta. A Colón le apareció en la pelea Independiente (por el pase de Francisco Silva a Universidad Católica), también está en procura de un delantero.

Y otro nombre que tomó fuerza este fin de semana es el ecuatoriano Jaime Ayoví, con presente en Shabab Al Ahli Dubai Club. Desde el 2014 y hasta 2016 pasó con buen suceso por Godoy Cruz, donde anotó 26 goles en 56 partidos.

El tiempo apremia, los malos resultados también y entonces la decisión se conocerá en las próximas horas. Lo que parece estar claro es que los dirigentes agotarán los esfuerzos y abrirán la billetera para sumar un jugador más a este plantel.