"Colón viene mostrando un buen funcionamiento"

"Estamos con la confianza necesaria para buscar los tres puntos y afrontar el partido de la mejor manera. Matemáticamente no me fijo mucho, sino que hago hincapié en el funcionamiento y en afrontar la semana de la mejor manera. Y si eso lo logramos, estaremos más cerca de conseguir el objetivo", comenzó diciendo.

Para luego agregar: "El equipo viene mostrando un buen funcionamiento, sobre todo en los primeros tiempos cuando jugamos de local. Y si mantenemos ese rendimiento, nos llevará a afrontar de la mejor manera el Reducido. El otro día nos quedamos con bronca porque el equipo jugó bien y no aprovechamos las chances que tuvimos y el rival sí lo hizo en una pelota quieta".

Consultado por si le conviene jugar con otro referente de área como Javier Toledo o un enganche como Braian Guille respondió: "La relación con Javier es muy buena, me ayuda mucho y yo personalmente me siento bien con los dos. Pasa por adaptarme lo que me pide el técnico y afrontar los partidos de la mejor forma".

Y agregó: "Yo me siento bien en el juego aéreo, pero cuando el equipo juega por abajo me siento mucho mejor, teniendo en cuenta mis características. Al delantero le gusta marcar goles, ya que te da confianza, pero igualmente me siento bien, ya que participo mucho de los goles que hace el equipo y eso me deja tranquilo".

Por último Rossi habló sobre el partido del domingo: "Se planificó el partido en función a la cancha para poder tener más opciones de gol. En eso estuvimos trabajando durante la semana. El estado del campo de juego nos preocupa, pero a la vez también nos ocupa. Tendremos que manejar bien las pelotas paradas y los lanzamientos del arquero, para tratar de sumar los tres puntos".