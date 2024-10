Forneris: "El momento no es lindo pero hay que poner la cara por Colón"

Más adelante reconoció que "tuvimos la oportunidad con el cuerpo técnico de achicar el campo de juego, plasmando un partido paralelo al que intentaremos hacer contra Rafaela. Trabajamos para nosotros, el rival lo trabajamos con videos, estamos unidos y tranquilos para plantear un buen partido".

Buen momento personal

Forneris comenzó a tener minutos ante la lesión de Sebastián Prediger y no dejó pasar la oportunidad para demostrar sus condiciones. Al respecto aseveró que "en lo personal lo estoy disfrutando, la paso bien, el momento no es lindo pero poniendo la cara por Colón. Con el correr de los partidos la confianza va aumentando, así que bienvenido sea".

En otro tramo soslayó que "lo notamos y se nota el día después que vemos los partidos o nos muestran, nos golpea el gol del rival, no le encontramos respuestas pero lo trabajamos en la semana".

Cuando le preguntaron cómo se siente en la función que le encomienda Osella, dijo que "me gusta jugar de doble cinco, antes que estar solo, con Nico nos estamos entendiendo bien, ojalá que sigamos de la misma manera".

Y luego, añadió: "Hay que quitarles esos 15' de furor que tendrá Rafaela por la obligación de ganar, la gente los llevará a esa ansiedad que ojalá nos juegue a favor. vamos a querer ser un equipo corto, compacto, nos está costando la efectividad, queremos que el domingo nos salga".

En la parte final enfatizó que "me da mucha satisfacción asistir a otro, pero si me toca rematar lo vamos a hacer, orgulloso de estar poniendo la cara en este momento, con la responsabilidad que conlleva este momento. Palabras de agradecimiento a Diego (Osella) que me puso, y me está bancando, la competencia interna es muy sana y juega el que mejor está".