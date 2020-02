Colón no detiene su caída, fue goleado por Newell's 4-0, continúa en zona de descenso, hace 23 partidos que no gana de visitante y de los últimos 24 puntos apenas sumó dos. Paupérrimo por donde se lo mire, oprobioso, vergonzante y los adjetivos se pueden seguir sumando.

Un equipo sin carácter, ni temperamento, que fue vapuleado de principio a fin. Era una final, pero los jugadores no lo entendieron así. Caminaron la cancha, no tuvieron personalidad, ni siquiera verguenza deportiva como para al menos mostrar reacción ante semejante contexto.

El futuro es totalmente desalentador, Colón no tiene un rumbo, no hay liderazgo, ni muchos menos sentido de pertenencia y en consecuencia es un barco a la deriva. Este plantel ya se comió varios técnicos, y estaba claro que el problema no era Pablo Lavallén. Las razones de esta crisis son mucho más que un cambio de entrenador.

En relación a los 90', el encuentro arrancó con Colón jugando en campo rival tratando de manejar la pelota, sin embargo en un grave error de Rafael García el elenco local estuvo cerca de ponerse en ventaja. A los 8' Rafael García quiso salir jugando, Pablo Pérez lo presionó, le robó el balón y asistió a Sebastián Palacios. El delantero hizo pasar de largo a Olivera y quedó mano a mano con Burián quien le tapó el remate. El rebote lo tomó Rodríguez quien envió el centro y Leal dentro del área cabeceó desviado.

Pero la Lepra rápidamente tendría revancha a los 12' cuando tras una buena acción entre Palacios y Nadalin, este último ganó el fondo mandó un centro rasante y el eterno Maxi Rodríguez ingresando por el centro remató con absoluta comodidad para vencer a Burián y establecer el 1-0.

FOX Sports Argentina on Twitter MAXI RODRÍGUEZ MARCÓ EL PRIMERO#SuperligaxFOX | Revive el tanto con el que la Lepra se puso arriba frente a Colón.https://t.co/ahmptA1teC — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) February 23, 2020

A partir de allí comenzó otro partido en donde Newell's estaba muy cómodo manejando la pelota y dando la sensación de poder inquietar a Colón cuando se lo propusiera y en contrapartida el Sabalero se mostraba dubitativo, nervioso y falto de confianza.

El conjunto rosarino pudo aumentar en una contra luego de un tiro libre mal ejecutado por el Pulga Rodríguez, pero Newell's no resolvió bien y Gastón Díaz llegó justo para cruzar cuando Leal se disponía a rematar y el balón terminó en el córner. Pero siempre el equipo conducido por Frank Darío Kudelka era superior al de Diego Osella.

Y encima a los 35' Rodrigo Aliendro fue expulsado por una infracción a Pablo Pérez, dio la sensación que la determinación de Pablo Dóvalo fue muy estricta y que con una amarilla se podía resolver la cuestión. Por lo cual era aún más cuesta arriba para el Sabalero que no mostraba reacción.

Y a los 42' Newell's generó una brillante maniobra colectiva que finalizó con un centro de Nadalín, el cabezazo de Maxi Rodríguez y la gran reacción de Burián quien llegó a manotear el balón que se terminó estrellando en el travesaño.

Lo mejor que le podía pasar a Colón era irse a los vestuarios con un gol abajo, pero nada de eso sucedió ya que a los 44' Palacios ingresó al área, nuevamente Burián le ganó el duelo despejando el remate, pero luego de un fallido despeje de Rafael Delgado la pelota fue a parar a Pablo Pérez quien con un disparo cruzado y esquinado decretó el merecido 2-0.

FOX Sports Argentina on Twitter ¡PABLO PÉREZ SONRÍE EN NEWELL'S!#SuperligaxFOX | El volante marcó el 2-0 ante Colón para hacer delirar a los hinchas en el Coloso.https://t.co/PHHiA1osCM — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) February 23, 2020

En esos primeros 45' Colón no generó una sola chance de gol, deambuló la cancha y fue ampliamente superado por Newell's que por momentos hizo lo que quiso dentro del campo de juego. Para comenzar el segundo tiempo, Osella decidió dejar en el banco al Pulga Rodríguez para el ingreso de Mauro Da Luz.

Pero nada cambio en el inicio de la etapa complementaria, Newell's siguó jugando muy cómodo, sin oposición y por eso no fue extraño que llegara el tercer gol de Newell's. Un centro desde la izquierda por parte de Bíttolo ante una defensa totalmente desarticulada y el cabezazo en soledad de Luis Leal para establecer el 3-0 cuando se jugaban 10'.

FOX Sports Argentina on Twitter EL COLOSO ES UNA FIESTA#SuperligaxFOX | Luis Leal puso el 3-0 sobre Colón para hacer delirar a todos los hinchas de Newell's.https://t.co/SqVESwQXlV — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) February 23, 2020

A esa altura el partido ya no era partido, porque había un solo equipo en la cancha, dado que Colón no oponía ningún tipo de resistencia. La Lepra se floreaba ante su gente y por momentos levantaba el pie del acelerador. Pudo anotar el cuarto pero el centro de Palacios lo despejó García.

Insólitamente, Osella perdiendo el partido dejó en el banco al goleador de Colón Wilson Morelo, quien venía de apagar el incendio ante Racing. Además de ser superado tácticamente de principio a fin, el DT sabalero se equivocó y feo con las variantes, haciendo ingresar a Zuqui y Estigarribia cuando era goleado.

Y Newell's que hacía 10 años no marcaba un gol de tiro libre por torneos locales, pudo marcar por esa vía con la ejecución de Cristian Lema a los 35' con un derechazo esquinado que se clavó al lado del palo izquierdo de Burián que se estiró pero no llegó a tocar el balón.

FOX Sports Argentina on Twitter PARA VER UNA Y OTRA VEZ#SuperligaxFOX | Revive el golazo de tiro libre de Lema para el 4-0 de Newell's sobre Colón.https://t.co/ayaZzk9upM — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) February 23, 2020

Lo demás fue esperar que pasaran los minutos y evitar más goles en contra, la humillación estaba a la vista de todos, Colón no lo jugó a este partido. Un equipo desangelado, con la guardia baja y que ante la primera mano quedó nocaut.

Sintesis

Newell's: 1-Alan Aguerre; 35-Facundo Nadalín, 2-Cristian Lema, 6-Santiago Gentiletti, 28-Mariano Bíttolo; 26-Pablo Pérez, 20-Julián Fernández, 8-Braian Rivero, 11-Maximiliano Rodríguez; 34-Sebastián Palacios, 7-Luis Leal. DT: Frank Kudelka.

Colón: 1-Leonardo Burián; 18-Gastón Díaz, 6-Emanuel Olivera, 62-Rafael García, 40-Rafael Delgado; 29-Rodrigo Aliendro, 5-Matías Fritzler, 14-Federico Lértora, 34-Gabriel Esparza; 10-Luis Rodríguez, 9-Lucas Viatri. DT: Diego Osella.

Goles: PT 12' Maximiliano Rodríguez (N), 44' Pablo Pérez (N), ST 10' Luis Leal (N), 35' Cristian Lema (N).

Cambios: ST 0' Mauro Da Luz x Rodríguez (C), 15' Denis Rodríguez x Nadalín (N), 24' Fernando Zuqui x Fritzler (C), 24' Alexis Rodríguez x Leal (N), 29' Marcelo Estigarribia x Esparza (C), 37' Nicolás Castro x Fernández (N).

Amonestados: Esparza y Fritzler (C), Lema, Leal y Pérez (N).

Expulsados: Aliendro (C).

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa.