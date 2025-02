Colón volvió al triunfo cortando una extensa racha negativa

La última victoria que había obtenido el elenco rojinegro había sido por la 34° fecha del Torneo, cuando venció como local a Defensores de Belgrano por 2-0 con goles de Federico Jourdan y Christian Bernardi.

Luego de ese partido, Colón jugó cuatro encuentros más en 2024. Igualó 0-0 con Chaco For Ever, perdió 1-0 ante San Telmo y luego llegarían los empates 0-0 con Atlético de Rafaela, 1-1 ante Deportivo Madryn y 1-1 contra All Boys quedando eliminado del Reducido.

Mientras que en el comienzo del 2025, igualó 0-0 con Temperley y también 0-0 ante San Martín de Tucumán por Copa Argentina, quedando eliminado en la definición desde los 12 pasos.