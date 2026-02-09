Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón volvió a los entrenamientos con el foco puesto en el partido ante Deportivo Madryn

Este lunes, el plantel de Colón retomó los entrenamientos con la mira puesta en el debut ante Deportivo Madryn que será el sábado a las 20

9 de febrero 2026 · 11:22hs
El plantel de Colón entrenará toda la semana en horario matutino.

Luego del descanso dominical, el plantel de Colón que conduce Ezequiel Medrán retomó los entrenamientos este lunes en horario matutino en el predio 4 de junio.

Colón entrena en horario matutino

Respecto a la planificación semanal, está definido que los jugadores entrenarán hasta el viernes siempre por la mañana y ese día quedarán concentrados para el partido del sábado a las 20 ante Deportivo Madryn.

Respecto a la formación que pondrá en cancha el entrenador, es un hecho que se inclinará por el equipo que hizo fútbol el jueves pasado.

LEER MÁS: Colón tendría completo el plantel y no sumaría un nuevo refuerzo

La buena noticia es que no hay jugadores lesionados, más allá de que el lateral izquierdo Leandro Allende viene entrenando de manera diferenciada.

A falta de algunos entrenamientos, la probable formación sería con: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Facundo Castet; Ignacio Antonio, Matías Muñoz; Julián Marcioni, Ignacio Lago, Conrado Ibarra; y Alan Bonansea.

