A priori y antes de que ruede la pelota, Colón tiene mucho más que el año pasado

En fútbol, nada asegura resultados, planteles costosos que fracasaron y otros más austeros que terminaron siendo exitosos. Y de eso puede dar fe Colón en los últimos dos años en los que f racasó en su objetivo de volver a Primera División.

Por lo cual, nada puede darse por sentado. Y mucho más en una competencia que tiene 36 equipos, divididos en dos zonas y que para cumplir el objetivo de ascender, como mínimo hay que disputar 38 encuentros.

Sin embargo y más allá de lo mencionado, se puede afirmar que en relación al año pasado, en esta oportunidad, la dirigencia de Colón junto con el director deportivo Diego Colotto, conformaron un plantel mucho más competitivo y equilibrado.

Llegaron refuerzos de todo tipo. Jugadores con trayectoria en Primera División, otros del exterior y futbolistas de muy buena actualidad en la Primera Nacional. Pero fundamentalmente se conformaron sociedades que ya contaban con antecedentes.

Así las cosas y en un hecho por demás de llamativo, Colón sumó con los refuerzos, duplas que se reiteraron en otros equipos y con la particularidad que las tres estarán desde el arranque, cada una de ellas en las distintas líneas del campo de juego.

En consecuencia, la saga central estará conformada por Pier Barrios y Federico Rasmussen quienes jugaron juntos en Godoy Cruz, cuando el Tomba estaba en Primera División.

En la zona media, la dupla de volantes centrales estará integrada por Ignacio Antonio y Matías Muñoz, quienes fueron titulares en el equipo de Gimnasia de Mendoza que ascendió en 2025.

Mientras que en el bloque de ataque, Julián Marcioni quien se desempeña como extremo, jugará muy cerca de Alan Bonansea, dos futbolistas que ocuparon el ataque de Patronato el año pasado.

Está claro que ese conocimiento acelera los tiempos para que el equipo logre asentarse y la adaptación sea más rápida. Pero más allá de esta cuestión muy destacada, también se sumaron jugadores que le aportarán competencia interna

A todas luces, Colón cuenta con un plantel mucho más jerarquizado y de mejor presente en comparación a 2025. Luego la pelota comenzará a rodar y allí se verá, pero la realidad es que el margen de error se achicó y ahora es el tiempo de los futbolistas.