Paro de colectivos: UTA Santa Fe espera definiciones este martes y la medida anunciada para el miércoles sigue en duda

La seccional local sigue de cerca la audiencia prevista para este martes a la tarde, donde la FATAP deberá definir si replica el acuerdo salarial firmado en el AMBA. De no haber avances, la medida de fuerza sigue en pie.

Redacción UNO Santa Fe

9 de febrero 2026 · 17:18hs
José Busiemi

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) Santa Fe se mantiene en estado de alerta a la espera de una reunión clave que se realizará este martes, de la que podría depender la prestación del servicio de colectivos este miércoles en la ciudad y la región.

Según indicaron desde el gremio, la audiencia está prevista para este martes por la tarde, instancia en la que se aguarda una definición por parte de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP).

El eje del encuentro será la posibilidad de cerrar el mismo acuerdo salarial que ya fue firmado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Mañana se debería cerrar el mismo acuerdo que se firmó en el AMBA. De no ser así, está tirada una medida para el día miércoles”, advirtieron desde UTA Santa Fe, dejando en claro que el resultado de la reunión será determinante para evitar el paro.

En ese sentido, desde el sindicato remarcaron que todo depende de lo que se pueda resolver o no en esa audiencia, ya que hasta el momento no hay confirmaciones sobre una propuesta concreta para el interior del país.

La advertencia se enmarca en un conflicto de alcance federal, impulsado por la conducción nacional de la UTA, que reclama que las provincias repliquen los acuerdos salariales alcanzados en el AMBA.

De no lograrse avances, la medida de fuerza podría impactar en el transporte urbano de pasajeros en distintas ciudades del país, incluida Santa Fe.

Por ahora, la expectativa está puesta en lo que ocurra este martes por la tarde, mientras el gremio mantiene la posibilidad de paro como una opción latente si no hay acuerdo.

