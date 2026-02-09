Alexis Guarda recibió una pena de casi seis años de prisión por liderar una asociación ilícita que estafó a decenas de clientes en la capital provincial. En Rosario, la causa por maniobras similares en concesionarias de calle Pellegrini avanza hacia el juicio oral.

Condenaron en Santa Fe al dueño de "Vendo tu Auto" y espera juicio por estafas en Rosario

La Justicia de Santa Fe condenó a Alexis Guarda, el principal apuntado por las estafas vinculadas a la concesionaria “Vendo tu Auto” , a una pena de cinco años y nueve meses de prisión mediante un juicio abreviado. Mientras tanto, en Rosario, el empresario enfrenta un proceso penal por maniobras similares y será llevado a juicio oral en las próximas semanas.

La condena fue dictada por la jueza Rosana Carrara tras un acuerdo firmado entre el imputado, su defensa, las fiscales Gabriela Arri y Lucila Nuzzo, y los abogados querellantes que representan a las víctimas, quienes expresaron su conformidad con el procedimiento abreviado.

Una asociación ilícita con estructura piramidal

Segun publica Rosario 3, la investigación determinó que Guarda encabezaba una organización con roles definidos para cometer estafas reiteradas. Como dueño y socio gerente de “Vendo tu Auto SAS”, era quien decidía el destino del dinero y los vehículos captados, concretaba operaciones y recibía pagos.

El esquema incluía socios, vendedores, gestores y encargados de cobranzas que captaban clientes, falsificaban documentación y amedrentaban a quienes reclamaban. Entre los condenados en la causa santafesina figuran socios, gestores y empleados que participaron de las maniobras, la mayoría con penas en suspenso y obligaciones de reparación económica.

Según la fiscalía, la banda contactaba a personas que vendían autos usados a través de redes sociales, les ofrecía intermediar en la venta y lograba que entregaran el vehículo en consignación junto con documentación personal. Luego, mediante firmas fraguadas en formularios 08, transferían los autos sin consentimiento de los dueños o cobraban dinero por vehículos que nunca entregaban.

En total, se documentaron al menos 60 hechos de estafa bajo esta modalidad, con un esquema de agencias sin habilitación que operaban en red y utilizaban créditos prendarios para profundizar el engaño.

La causa en Rosario: a juicio oral

En Rosario, Guarda está imputado por estafas cometidas a través de agencias de autos que funcionaron en avenida Pellegrini al 3100 y al 4800, y en Pasaje Independencia al 3200. Según la investigación del fiscal Fernando Dalmau, el santafesino operaba bajo identidades falsas como “Rodrigo Dipp” o “Rodrigo Dipropio” y era quien tomaba las decisiones clave sobre el dinero y los vehículos.

Las maniobras investigadas en Rosario ocurrieron entre diciembre de 2023 y agosto de 2024, cuando se produjo el quiebre del esquema tras las denuncias de damnificados. La audiencia preliminar para llevar el caso a juicio oral está prevista para el 13 de marzo en el Centro de Justicia Penal.

De esta manera, mientras la Justicia santafesina ya condenó a Guarda por liderar una asociación ilícita, en Rosario deberá enfrentar un nuevo proceso judicial por las estafas con concesionarias que dejaron decenas de víctimas y un perjuicio económico millonario.