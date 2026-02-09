Ángel Di María jugará en la cancha de Unión por la Copa Argentina

Ángel Di María, con Rosario Central, pisará el estadio 15 de Abril de Unión para el debut en Copa Argentina frente a Sportivo Belgrano.

El estadio 15 de Abril será escenario de una noche especial este miércoles, cuando Ángel Di María, campeón del mundo con la Selección Argentina, pise el césped de Unión defendiendo la camiseta de Rosario Central por la Copa Argentina. El ídolo rosarino podría vivir su estreno en el certamen integrador nada menos que en Santa Fe, en un partido que promete quedar en la memoria.

La doble jornada del miércoles 11 se abrirá a las 19 , cuando Central se mida ante Sportivo Belgrano de San Francisco por los 32avos de final . Más tarde, desde las 21.15 , completarán la agenda Central Córdoba de Santiago del Estero y Gimnasia de Jujuy , en el estadio Padre Martearena de Salta.

Una visita de lujo al 15 de Abril

La presencia de Di María le da un valor simbólico y deportivo enorme al encuentro. El futbolista formado en Rosario Central es uno de los grandes protagonistas de la historia reciente del seleccionado nacional, con goles decisivos en las finales de la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022. Su posible debut en la Copa Argentina convierte al partido en un atractivo de alcance nacional.

Para Rosario Central, campeón del torneo en 2018, el duelo ante el conjunto cordobés aparece como una buena oportunidad para reencontrarse con su mejor versión en una competencia que, tras varias campañas destacadas —incluidos subcampeonatos y semifinales—, lo tuvo luego sumido en la irregularidad. El ganador del cruce en Santa Fe avanzará para enfrentar a Estudiantes de La Plata.

La cancha de Unión, protagonista del certamen

Que el 15 de Abril albergue un partido de esta magnitud reafirma el rol de Santa Fe como plaza clave de la Copa Argentina. La expectativa es alta no solo por la presencia de Di María, sino también por lo que representa ver a una figura de talla mundial jugando en la cancha de Unión, en un torneo que suele regalar escenarios y momentos únicos.

Con entradas agotándose y una fuerte atención mediática, la noche del miércoles promete ser histórica: Di María, Rosario Central y la Copa Argentina, con Unión como anfitrión de un evento que excede largamente lo futbolístico.