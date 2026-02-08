Debate por las reformas en la Plaza Colón: entre la puesta en valor y las críticas por la remoción de la histórica fuente

La remodelación del emblemático espacio verde abrió un debate sobre el alcance del proyecto impulsado por la municipalidad

La Municipalidad de Santa Fe inició la primera etapa de la puesta en valor de Plaza Colón , una intervención que forma parte del plan integral de recuperación y jerarquización del espacio público impulsado por el intendente Juan Pablo Poletti . Sin embargo, el proyecto generó un fuerte debate por la posible remoción de la histórica fuente del lugar.

Según informó el Ejecutivo local, la obra busca mejorar las condiciones de accesibilidad universal , la transitabilidad peatonal , la seguridad y la calidad urbana de uno de los espacios verdes más emblemáticos de la ciudad. Además, apunta a reforzar su carácter simbólico mediante una reconfiguración moderna e integrada del sector central, que incluye la renovación integral de la fuente y su entorno.

Desde el municipio sostienen que la intervención permitirá recuperar un espacio deteriorado, mejorar la iluminación, ordenar los recorridos y generar un ámbito más seguro y accesible para vecinos y turistas. En ese marco, se difundieron renders oficiales que muestran una nueva configuración del mapa de la provincia y un espejo de agua en reemplazo de la estructura actual.

plaza colon 2

Preocupación por el patrimonio

El anuncio despertó cuestionamientos, principalmente por el futuro de la fuente histórica, que cuenta con más de 80 años de antigüedad y forma parte del patrimonio urbano y cultural de la ciudad.

Uno de los referentes que expresó su preocupación fue el concejal de 100% Santafesino, Pedro Medei, quien señaló que recibió numerosos reclamos de vecinos en contra de la remoción. En diálogo con el programa Mañana UNO (UNO 106.3), sostuvo que “la plaza necesita ser puesta en valor, pero no a costa de perder su identidad y su historia”.

El edil remarcó que la fuente, que incluye el mapa de la provincia con sus departamentos y que durante años albergó peces, tuvo un fuerte valor simbólico, educativo y cultural para generaciones de santafesinos. Además, cuestionó el estado de abandono del espacio y consideró que “la solución no es sacarla, sino restaurarla y mantenerla en condiciones”.

Embed - MAÑANA UNO - PEDRO MEDEI - CONCEJAL 100% SANTAFESINO

Pedido de audiencia pública

En ese contexto, Medei presentó un proyecto en el Concejo Municipal para convocar a una audiencia pública, con el objetivo de que los vecinos y las instituciones puedan expresar su opinión antes de que se avance con los cambios.

“Se tomó una decisión sin consultar a la ciudadanía. La gente reaccionó inmediatamente cuando se enteró. Creemos que una obra en un espacio tan representativo debe debatirse de manera participativa”, afirmó.

El concejal también solicitó informes oficiales sobre los fundamentos técnicos del proyecto, la empresa adjudicataria y el alcance total de las obras, incluyendo el futuro del Palomar, otro de los sectores emblemáticos de la plaza.

vieja fuente

Posturas a favor de la modernización

Desde el oficialismo municipal sostienen que la plaza requiere una intervención profunda luego de años de deterioro. Señalan que el nuevo diseño permitirá jerarquizar el espacio, hacerlo más funcional y adaptarlo a las necesidades actuales de la ciudad.

Además, remarcan que la reconfiguración no implica desconocer la historia del lugar, sino resignificarla a través de una propuesta contemporánea, que potencie su valor urbano y turístico.

El debate también se trasladó a las redes sociales, donde numerosos usuarios manifestaron su rechazo a la posible eliminación de la fuente y reclamaron mayor cuidado del patrimonio histórico. Otros, en cambio, apoyaron la renovación y reclamaron soluciones frente al abandono y la falta de mantenimiento.

Mientras avanzan las primeras tareas en veredas y sectores perimetrales, la discusión sigue abierta. La tensión entre modernización, preservación patrimonial y participación ciudadana se instaló en torno a uno de los espacios más representativos de Santa Fe, en una obra que promete marcar el futuro de Plaza Colón.