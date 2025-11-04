Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón volvió a perder en su segunda presentación como local

Colón cayó en el gimnasio Roque Otrino frente a Salta Basket y de esta manera sumó su segunda caída al hilo en condición de local

4 de noviembre 2025 · 11:10hs
Colón cayó ante Salta Basket sumando su segunda derrota al hilo como local.

El arranque de Colón en la Liga Argentina no fue bueno. Al punto tal que el elenco sabalero cayó en sus primeras dos presentaciones como local. Primero fue en el debut ante San Isidro por 91 a 84 y este lunes frente a Salta Basket por 78 a 75.

En un partido parejo, el conjunto visitante lo resolvió en el final con la aparición de Sahir Abdala quien marcó los últimos ocho puntos.

En Colón el que sobresalió fue Hans Feder Ponce quien anotó 29 puntos siendo el goleador del encuentro. Mientras que Germán González convirtió 11 puntos.

Este miércoles Colón se presentará en Gálvez a partir de las 21.30, para enfrentar a Santa Paula que hará su presentación en la categoría tras conseguir el ascenso.

