La dirigencia de Colón optó por el silencio y hablaría recién con los socios en Asamblea

La dirigencia de Colón optó por el silencio tras finalizar la Primera Nacional, por lo que probablemente la ultima exposición sea en la Asamblea

Pasaron varias semanas desde el cierre de la participación de Colón en la Primera Nacional y el silencio de la dirigencia se hizo notar. Tras la salida de Iván Moreno y Fabianesi –ni fue confirmada oficialmente– , muchos esperaban algún gesto público, una autocrítica o un mensaje dirigido a los hinchas, pero nada de eso ocurrió.

Desde la mesa chica sabalera se impuso un perfil bajo. Ningún integrante salió a hablar ni marcar el rumbo de este tramo final de gestión, en un momento donde la incertidumbre.

Durante el tramo más candente del torneo, cuando Colón necesitaba apenas un punto para asegurar la permanencia, la comisión directiva sí había convocado a sectores de la oposición para conformar un grupo de colaboración. Fue una señal de apertura que, sin embargo, no tuvo continuidad tras el desenlace del campeonato.

La mesa chica de Colón, sin silencio tras la decepcionante temporada

El único dirigente que habló en esos días fue el vicepresidente Germán Williner, aunque sin profundizar demasiado por estar más abocado a las divisiones inferiores y se limitó a dar algunos detalles de la actualidad, pero evitó entrar en temas de fondo, que es lo que le interesaba a la gente.

Víctor Godano.jpeg El presidente Víctor Godano optó por el perfil bajo tras finalizar la temporada de Colón. Foto: Sol 91.5

Desde el núcleo más cercano al presidente Víctor Godano, el hermetismo es total. Incluso se había deslizado la posibilidad de que se realice una conferencia de prensa final antes de las elecciones, pero por ahora esa alternativa no aparece en el horizonte.

Con este panorama, todo indica que la Asamblea para aprobar la Memoria y Balance será el único espacio de contacto entre los socios y la dirigencia antes de los comicios. Un encuentro que, por el clima que se percibe, promete ser tenso y con reclamos sobre la mesa. En Colón, el silencio se volvió una señal. En la antesala de un cambio de mando, el hincha espera respuestas que, por ahora, no llegan ni desde los micrófonos ni desde los despachos.