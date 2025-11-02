La dirigencia de Colón espera tener una sola inhibición en la actualización de la FIFA

La dirigencia de Colón hace malabares para resolver varios temas económicos, con la expectativa de solo tener una inhibición en la nueva semana que comienza

La dirigencia de Colón atraviesa días claves en medio de una situación económica compleja, con el objetivo de arrancar la semana con una sola inhibición . Por el momento no puede incorporar pensando en la próxima Primera Nacional, pero se espera que se resuelvan al menos una de las sanciones de la FIFA .

La semana pasada cayeron dos sanciones. La primera correspondió a River de Uruguay, por el pase de José Neris. Si bien Colón abonó las seis cuotas de 100.000 dólares más una multa por atraso, la inhibición se activó por una demora administrativa del club uruguayo en confirmar el pago. Desde el Sabalero ya realizaron las gestiones necesarias y confían en que en la próxima actualización ese reclamo quede sin efecto.

José Neris.jpg En Colón esperan que estaba semana ya no figure en FIFA la inhibición por el pase de José Neris. Prensa Colón

El segundo caso es más delicado: se trata de la deuda con el defensor paraguayo Alberto Espínola, algo que se veía venir. El monto ronda los 400.000 dólares y, aunque existen conversaciones, el jugador exige cobrar todo. Colón, en este momento, no dispone de ese dinero.

Colón tiene más por cobrar que lo que debe

La institución espera destrabar la situación con un crédito bancario, más allá de los fondos que aún debe recibir de Platense y Racing, correspondientes a los pases de Leonel Picco —cuyo pago está demorado y hoy tendría otras prioridades para pagar— y Alan Forneris, respectivamente. En total, esos ingresos superan el monto adeudado (cerca de 800.000 dólares), pero todavía no están.

A este panorama se suma otro frente interno: el atraso salarial con el plantel, que ya acumula dos meses y en pocos días se convertirá en tres. En este contexto, la dirigencia intenta sostener la estructura y cumplir con las múltiples obligaciones que enfrenta. Sin embargo, por ahora, Colón sigue inhibido y espera que las próximas llegue algo de alivio.